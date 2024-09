Soy maestro carnicero y esta es la mejor carne para el asado a la parrilla

A días de la esperada celebración de Fiestas Patrias llega la temporada de preparativos, donde muchos se anticipan y buscan las mejores ofertas para adquirir la carne del asado dieciochero.

Se trata de la preparación estrella que reunirá a amigos y familia en torno al almuerzo principal dedicado a los festejos, y que podría repetirse en más de una tarde para este año, gracias a una semana de descanso XXL.

Es por eso que resulta fundamental conocer de antemano cuál será el corte a elegir, por lo que puedes revisar a continuación algunas de las sugerencias para comprar la carne del asado.

¿Cuál es la mejor carne para el asado?

La principal recomendación a la hora de elegir la carne para el asado a la parrilla es que sean cortes grasos.

De acuerdo a lo indicado a La Tercera por el maestro carnicero Guillermo Scott, dichas opciones destacan al momento de disfrutar esta preparación.

“Para la parrilla lo más sabroso son los cortes grasos como el lomo vetado o la punta de ganso, pero hoy por hoy esos cortes son un lujo. Una buena opción es comprar una punta paleta y separarla en dos flat iron. Es bastante sencillo hacerlo con un cuchillo bien afilado y hay muchos tutoriales en Youtube que te muestran cómo lograrlo”, señala.

Por su parte, la nutricionista de Wellness Technologies, Patricia Medvesck, sugiere la punta paleta, la sobrecostilla y el huachalomo.

En palabras de la profesional, “estos tres son súper buenos porque mantienen un muy buen equilibrio entre magro y grasa y al cortarlos de forma correcta dan un corte súper bueno para consumir como asado”.

“A la vez son carnes que no son las más caras y que tienen buena cantidad de carne magra, son sabrosas igual. Así que esas tres yo recomendaría si no tienen un gran presupuesto y quieren comer rico”, complementa.

Asado. Foto referencial.

¿Cómo preparar el asado?

De acuerdo al análisis de Guillermo Scott, la parrilla a carbón es la opción ideal si se trata de preparar el asado, por lo que descarta completamente la alternativa eléctrica.

“Yo trataría siempre de evitar la parrilla eléctrica, a mí no me gusta usar este método, y menos en Fiestas Patrias. Si usted no puede acceder a una parrilla o vive en departamento, le recomiendo usar un sartén a alta temperatura, y en vez de cortes enteros de carne, compre unos buenos bistocos cortados gruesos”, opina.

A la hora de determinar el tiempo en que el corte estará en la parrilla, dependerá del tipo de carne. “Si va usar cortes grasos, con grasa infiltrada como el lomo vetado o con una capa externa como la punta de ganso, la clave es lento, pero seguro”, indica.

En paralelo, para cortes más delgados, el consejo de Scott es el siguiente: “Como la proteína vacuna está muy cara, mucha gente opta por los bistecs, en ese caso, el fuego debe estar bien alto y vaya dando vueltas los bistocos hasta lograr el punto deseado”.

¿Alternativa a la carne de vacuno?

¿Y para no comer solo carne de vacuno en el asado dieciochero? La alternativa preferida del experto es el trutro entero de pollo, es decir, muslo y pata unidos.

“Es muy sencillo de deshuesar. Es súper barato y el resultado final es una especie de bistec con la mejor carne del pollo”, detalla.