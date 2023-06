Venta de entradas para la Comic Con Chile 2023: revisa los precios

Una nueva edición de la Comic Con se realizará en Chile el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre en el Espacio Riesco, ubicado en la comuna de Huechuraba.

Para este evento, nuevamente habrán invitados internacionales, así como diferentes zonas dedicadas a los fanáticos, en donde podrán encontrar a cosplayers, ilustradores, tiendas, entre otros puntos de entretenimiento.

Los actores que visitaron la Comic Con del año pasado, fueron Jaime Lorente de La Casa de Papel y Giancarlo Esposito, quien ha sido parte de populares series estadounidenses como Breaking Bad, Better Call Saul, The Boys y The Mandarolian.

Sin embargo, hasta el momento, la productora detrás del evento no ha revelado quiénes serán los invitados de esta nueva edición.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para la Comic Con 2023?

La preventa de entradas, que es exclusiva para clientes Claro Club o del Banco Falabella, que paguen con la app Fpay, ya está disponible y su duración será hasta que se acaben los 4.000 tickets que tienen un descuento del 50%.

Sin embargo, la productora todavía no ha informado cuándo se realizará la venta general de entradas, las cuales también tendrán descuentos limitados del 25% y del 20% al pagar con los medios ya mencionados.

En ambos casos, la venta de entradas para asistir al evento se realizará a través del sitio de Ticket Plus.

¿Cuáles son los precios de las entradas para asistir a la Comic Con 2023?

El valor de las entradas para asistir a este evento, sin el cargo por servicio y los descuentos, son los siguientes:

Viernes 27 de octubre: $25.000.

Sábado 28 de octubre: $25.000.

Domingo 29 de octubre: $25.000.

Pase por los tres días: $60.000.

Sin embargo, según lo indicado por la página de Ticket Plus, solo se podrá acceder al pase de los tres días en la venta general, ya que este tipo de entrada no está disponible si es que se compra con algún descuento.