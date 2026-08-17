Paulina Yazigi, vicepresidenta de BancoEstado; Almirante Fernando Cabrera, comandante en jefe de la Armada; Mario Farren, presidente de BancoEstado; y Andrea Silva, gerenta General Ejecutiva de BancoEstado.

El Comité Ejecutivo de BancoEstado desarrolló una nutrida agenda protocolar con el objetivo de fortalecer vínculos estratégicos y homenajear a la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Cabe consignar que BancoEstado tiene una estrecha relación con los diversos actores del sector público, con el objetivo de contribuir a la modernización e innovación del Estado, que facilite el despliegue y ejecución de políticas públicas.

Hoy atiende a más de 250 instituciones, entre ministerios, servicios públicos, FFAA y Poder Judicial.

BancoEstado estrecha vínculos institucionales con las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública Paulina Yazigi, vicepresidenta de BancoEstado; General del Aire Hugo Rodríguez González, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile; Mario Farren, presidente de BancoEstado; y Andrea Silva, gerenta general Ejecutiva de BancoEstado.

BancoEstado estrecha vínculos institucionales con las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública Paulina Yazigi, vicepresidenta de BancoEstado; General Director Marcelo Araya, General Director de Carabineros; Mario Farren, presidente de BancoEstado; y Andrea Silva, gerenta general Ejecutiva de BancoEstado.

BancoEstado estrecha vínculos institucionales con las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública Prefecto General Erwin Clerc Gavilán, subdirector del Personal y Soporte a las Operaciones PDI; Alvaro Larraín, fiscal de BancoEstado; Soledad Ovando, gerenta general de Créditos de BancoEstado; Prefecto General Hugo Haeger Bórquez, subdirector de Investigación Policial PDI; María Dolores Peralta Rubio, gerenta División Banca Personas y Sucursales de BancoEstado; y Jaime Fernández, gerente general de Finanzas de BancoEstado.

BancoEstado estrecha vínculos institucionales con las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública Mario Farren, presidente de BancoEstado, y Eduardo Cerna, director general de la Policía de Investigaciones de Chile.

BancoEstado estrecha vínculos institucionales con las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública Comodoro René Valenzuela Azócar, secretario general de la Armada; David Durán Cabeza, gerente Banca Institucional de BancoEstado; Contraalmirante AB Marcel Fort Santander, director general de Finanzas de la Armada; Patricia Manzor, subgerente Instituciones y Empresas Públicas de BancoEstado; y Comodoro AB Jorge Vidal Berrocal, director de Abastecimiento de la Armada.

BancoEstado estrecha vínculos institucionales con las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública Coronel José Cárcamo Tenorio, jefe Departamento Proyectos de la Dirección TIC Carabineros; General Julio Jaramillo Vivero, director de Inteligencia Carabineros; Alvaro Larraín Fierro, fiscal de BancoEstado; y Coronel Oliver Vega Villalobos, jefe Departamento Comunicaciones Sociales Carabineros.

BancoEstado estrecha vínculos institucionales con las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública Los encuentros iniciaron en el mes de mayo con el Alto Mando de la Armada, con motivo de las Glorias Navales, en conmemoración del 207° aniversario de la Institución.

BancoEstado estrecha vínculos institucionales con las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública En agosto se desarrolló un almuerzo de camaradería con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y su Alto Mando, con el propósito de fortalecer los vínculos institucionales.