Repetir conceptos una y otra vez hasta que se queden en la cabeza. Así suele ser la técnica tradicional de estudio para muchas personas, no obstante, podría tratarse de un método ineficaz, pues la tasa de frustración y olvido es muy alta después de varios meses.

Por ello, un grupo de psicólogos y escritores de la Universidad de Harvard analizaron cuáles son las mejores estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje y retener la información mucho más tiempo en la memoria, en lugar de olvidar todo lo estudiado en poco tiempo.

Estos son los consejos de los psicólogos Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel, junto al escritor Peter C. Brown, quienes publicaron Make it stick: The Science of Successful Learning (Deja que se quede: la ciencia del aprendizaje exitoso).

8 consejos de expertos de Harvard para mejorar la memoria

1. Prioriza el descanso: más no siempre es mejor

Muchos creen que estudiar se traduce en estar sentado horas y horas, leyendo y analizando. No obstante, esta práctica está lejos de la verdad: una mente cansada y fatigada será menos productiva que una fresca y descansada.

Los expertos aseguraron que no es buena idea sacrificar horas de sueño por largas sesiones de estudio, pues esto incidirá negativamente en el desempeño académico.

2. Estimula tu mente constantemente

Una mente activa responderá más en todo ámbito. Por ello, estimularla desde temprano es esencial: no se debe esperar a estar cerca de un examen para comenzar a aprender.

Una idea es escuchar podcasts, leer y/o ver programas educativos para que el cerebro esté en un constante ejercicio y preparado para el aprendizaje.

3. Escribe a mano para una mejor comprensión

Aunque la tecnología y sus herramientas —como celulares, computadoras y tablets— ya son protagonistas en los ámbitos educativos, las investigaciones recientes sugieren que escribir a mano sigue siendo el método más efectivo para comprender y retener información.

Por ello, los expertos recomiendan tomarse el tiempo de escribir ideas en papel, sintetizar la información, pues será más comprensible y fácil de recordar.

8 consejos de expertos de Harvard para mejorar la memoria

4. Habla en voz alta

Verbalizar lo que estás aprendiendo te ayudará a retener toda la información en tu memoria, pues no solo la estarás escuchando, sino que al explicarlos en voz alta, te esforzarás en asimilar los conceptos nuevos.

5. Comprende lo que estás aprendiendo

Leer una y otra vez un concepto no te garantizará retener la información y aprenderla. Más que eso, te servirá comprender lo que estás leyendo.

6. No te enfoques en una sola materia

Alternar entre distintas materias, en lugar de enfrascarse en una sola por largas horas, podrá hacer que aprendas mejor la información. Los expertos de Harvard sugieren comenzar con algo más sencillo y después continuar con las tareas más desafiantes.

El método mantendrá tu mente más motivada y alerta.

7. Estimula tu cerebro con nuevos retos

Además de estudiar, pequeños cambios en la rutina pueden ser beneficiosas para que el cerebro esté activo y receptivo para funcionar mejor. Por ejemplo, una buena idea es realizar las tareas cotidianas que harías con tu mano dominante (usualmente la derecha), con la no dominante (izquierda).

8. Asocia el nuevo conocimiento con lo familiar

La nueva información que llega a nuestro cerebro suele asociarse con recuerdos, olores, sabores y otros elementos visuales que nos son familiares. Por ello, será una buena idea intentar relacionar un nuevo aprendizaje con algo que ya conozcas o hayas comprendido previamente.