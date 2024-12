Asesinan a tiros a ejecutivo de UnitedHealth en ataque selectivo frente a hotel de Manhattan

El director ejecutivo de la división de seguros de UnitedHealth recibió un disparo mortal el miércoles afuera de un hotel en la ciudad de Nueva York en un ataque dirigido, dijo la policía.

Se está llevando a cabo una búsqueda de un sospechoso que acechaba al ejecutivo, Brian Thompson, y huyó después de dispararle a Thompson en la espalda y la pierna. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York dijo que Thompson vivía en Minnesota y estaba en la ciudad para asistir a la reunión de inversores de UnitedHealth.

El sospechoso, que no ha sido identificado, huyó a pie después del tiroteo ocurrido afuera de un hotel Hilton en Midtown Manhattan alrededor de las 6:45 am. El sospechoso se dirigió en bicicleta eléctrica a Central Park, donde fue visto por última vez. La policía dijo que planeó el ataque, pero no saben por qué.

“Esto no parece ser un acto de violencia al azar”, dijo la comisaria de policía Jessica Tisch. “No descansaremos hasta que identifiquemos y detengamos al tirador en este caso”.

Se cree que Thompson, de 50 años, iba temprano al día anual de inversores de UnitedHealth para ayudar a preparar el evento, dijo la policía. La empresa canceló abruptamente el evento debido al ataque. Andrew Witty, director ejecutivo de la empresa matriz, subió al escenario alrededor de las 9 am para decir que la empresa estaba “lidiando con una situación médica muy grave con uno de los miembros de nuestro equipo” y que finalizaría su presentación en vivo.

La policía ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares por información sobre el tiroteo. Foto: Mike Segar/Reuters

La policía dijo que no creía que hubiera una amenaza para el público, pero que los neoyorquinos deberían estar alerta. La policía ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares por información sobre el ataque.

Thompson salió de su hotel al otro lado de la calle y caminaba hacia el Hilton cuando fue atacado, dijo la policía. El sospechoso pareció ignorar a otros peatones mientras se acercaba a Thompson por detrás y le disparó por la espalda, dijo la policía. El sospechoso luego caminó hacia Thompson y disparó más tiros.

El arma se atascó durante el tiroteo, pero el sospechoso la liberó y continuó su ataque, dijo la policía, añadiendo que el sospechoso parecía ser competente en armas de fuego.

Thompson fue declarado muerto en un hospital más tarde el miércoles por la mañana, dijo la policía.

La policía dijo que estaban registrando la habitación de hotel de Thompson y entrevistando a sus colegas y familiares para ver si había recibido alguna amenaza.

Paulette Thompson, su esposa, dijo a NBC News que había habido algunas amenazas. “Básicamente, no sé, ¿falta de cobertura? No conozco los detalles”, dijo. “Solo sé que dijo que había algunas personas que lo habían estado amenazando”.

Una mujer que respondió a un número de teléfono asociado con Paulette Thompson le dijo a The Wall Street Journal que estaba devastada, que Thompson era un hombre maravilloso y que no tenía más comentarios que hacer.

El Grupo UnitedHealth es un gigante de la atención médica con sede en Minnesota que incluye la mayor aseguradora de salud estadounidense, así como grupos de médicos y otros activos. Thompson era el director ejecutivo de su unidad de seguros, UnitedHealthcare. La empresa aparentemente eliminó los perfiles de sus ejecutivos de su sitio web después del ataque.

En una declaración, UnitedHealth expresó su conmoción por el tiroteo de Thompson y dijo que la compañía estaba trabajando con el Departamento de Policía de Nueva York.

Witty, el director ejecutivo de UnitedHealth, dijo en un mensaje de video a los empleados: “Brian fue una persona verdaderamente extraordinaria que tocó la vida de innumerables personas en toda nuestra organización y mucho más allá. Es una tragedia terrible”.

Witty dijo que a Thompson le sobrevivieron su madre, su esposa, dos hijos y su hermano.

En el campus de UnitedHealthcare en Minnetonka, Minnesota, cerca de Minneapolis, las banderas ondearon a media asta en respuesta al asesinato de Thompson. La seguridad corporativa no permitió que los periodistas ingresaran al vestíbulo de la empresa.

“Hay mucha gente muy alterada dentro”, dijo un funcionario de seguridad de UnitedHealthcare, quien le pidió a un periodista que se mantuviera alejado de la propiedad de la empresa.

Un portavoz del Hilton Midtown de Nueva York dijo que la compañía estaba entristecida por el tiroteo y dirigió más preguntas a la policía.

Thompson, un veterano de UnitedHealth, asumió como líder de la unidad de seguros en 2021. Antes de eso, supervisó los negocios de Medicare y Medicaid de la aseguradora. Comenzó a trabajar en la empresa en 2004. Se graduó de la Universidad de Iowa en 1997 con un título en administración de empresas, según su página de LinkedIn.

Un trabajador de un estacionamiento dijo que presenció el tiroteo afuera del estacionamiento del Hilton y que el tirador pasó corriendo junto a él con guantes y una máscara. Otro trabajador del estacionamiento dijo que escuchó disparos que sonaron como el portazo de un auto, miró hacia arriba y vio al tirador corriendo hacia una plaza al otro lado de la calle con una máscara y una capucha.

Alrededor de las 6:00 a. m., hora local, un hombre sin credenciales llegó al segundo piso del hotel Hilton, donde se estaba desayunando, según un trabajador del hotel. “Estaba en el edificio”, dijo la persona. Se lo vio caminando de un lado a otro en un parque corporativo al otro lado de la calle de la entrada de la calle 54 a partir de las 6:15 a. m., dijo el trabajador.

“Normalmente hay mucha seguridad en el segundo y tercer piso”, dijo el trabajador. “Pero no afuera”.

Cerca de una entrada lateral del hotel, las autoridades bloquearon la calle 54 entre las avenidas Sexta y Séptima con cinta policial amarilla el miércoles por la mañana. Los transeúntes estiraron el cuello para ver la escena del crimen.

La policía fotografía balas tiradas en la acera frente al hotel Hilton. Foto: Stefan Jeremiah/Associated Press

Antonio Ciaccia , director ejecutivo de 46brooklyn Research, un grupo de análisis de precios de medicamentos sin fines de lucro, dijo que conoció a Thompson alrededor de 2018.

“Trabajaba con él de una manera afable, considerada y agradable, y le tenía un respeto genuino. Su muerte es un shock y me disgustan las circunstancias que la llevaron a ello”, dijo.

Como vicepresidente ejecutivo de UnitedHealth Group y director ejecutivo de UnitedHealthcare, Thompson ganó el año pasado un millón de dólares en salario base y ocho millones en acciones y opciones, según la declaración de poder de la empresa. Su salario total durante los últimos tres años promedió 9,92 millones de dólares, según el documento.

Los líderes de Minnesota, incluido el gobernador Tim Walz, la senadora Amy Klobuchar y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijeron en las redes sociales que estaban horrorizados por la noticia y expresaron sus condolencias a su familia y colegas.