Así es la nueva PlayStation 5 Pro: conoce las características del buque insignia de Sony

Al mediodía de este martes 10 de septiembre, a través del blog oficial de PlayStation, la marca japonesa Sony reveló cómo será la nueva PlayStation 5 Pro, la plataforma de videojuegos que lidera la novena generación de consolas.

De entrada, la PS5 Pro promete una mejora significativa en aspectos visuales y el rendimiento de los juegos más exigentes. Bajo el anuncio de que se desarrolló pensando en “gráficos de mayor fidelidad con velocidades de cuadro más fluidas a 60 FPS”, esto se habría alcanzado con upgrades claves.

En primer lugar, la PS5 Pro trae “una GPU mejorada con un 67% más de unidades de cómputo” que la PS5 y “una memoria un 28% más rápida”.

“Esto permite una renderización hasta un 45% más rápida para el juego”, explican desde Sony, lo que hace que la experiencia sea mucho más fluida gracias a un chip más grande.

Luego suman el trazado de rayos avanzado que proporciona una reflexión y refracción de la luz más dinámicas, lo que “permite que se proyecten al doble y, a veces, al triple de velocidad que la consola PS5″.

PS5 Pro también incluye una mejora de escala impulsada por Inteligencia Artificial gracias al PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), que emplea el aprendizaje automático para brindar una claridad de imagen súper nítida “al agregar una cantidad extraordinaria de detalles”.

Estos adelantos podrán probarse, por ejemplo, en títulos que recibirán nuevos parches con actualizaciones gratuitas para exprimir al máximo el rendimiento de la PS5 Pro: Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man 2 o The Last of Us Part II, entre otros títulos.

A la espera de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Silent Hill 2: Remake, DS2: Death Stranding 2, Mafia: The Old Country y Call of Duty: Black Ops 6.

Más detalles de la PS5 Pro

La nueva PS5 Pro tendrá la misma altura y aspecto que la PS5 original y el ancho es del mismo tamaño que el modelo actual de PS5 para adaptarse a especificaciones de mayor rendimiento.

Los jugadores podrán agregar una unidad de Blu-ray Disc Ultra HD o cambiar las cubiertas de la consola cuando estén disponibles.

PS5 Pro será lanzada el 7 de noviembre en algunos mercados a poco menos de 700 dólares e incluirá un disco duro sólido de 2TB, un control DualSense inalámbrico y una copia preinstalada de Astro’s Playroom.

La preventa de la consola comienza este 26 de septiembre de 2024.