Carlos Basso: “Me estoy repitiendo Battlestar Galactica, la mejor serie de este mundo”

* Leo

Estoy leyendo Catch 22, de Joseph Heller.

* Veo

Me estoy repitiendo Battlestar Galactica, la mejor serie de este mundo.

* Admiro

A dos viejos reporteros investigadores que siguen escribiendo: Gay Talese y Seymour Hersh. Fallecidas, mi admiración está en dos precursoras del periodismo de investigación: Ida Tarbell y Nellie Bly. Secas.

* Viajo

Cuando se pueda quiero volver a Nueva York, maravillosa ciudad hoy vacía, pero cuyas calles habitualmente ebullen de vida, de cultura y de ideas.

* Escucho

Cuando escribo, mi soundtrack tiene a The Police, Queen, Men at Work, REM, Creedence Clearwater Revival, ELO, Billy Joel, Bruce Springsteen, Toto, Dire Straits, Pearl Jam, Midnight Oil, Tears for Fears, Yes, The Cure, etc.

* Creo

En la ciencia, como método de adquisición de conocimientos; en la democracia, como forma de organización social, y en el respeto a los derechos de todos, como único método de convivencia posible.

* Tomo

Dr. Pepper, té helado y, con amistades, un pisco sour con pisco chileno.

* Compro

Muchos libros, digitales y de papel. El último fue un regalo para mi pareja, la magnífica novela Patria, de Fernando Aramburu.

* Uso

Cada vez uso más libros digitales que de papel. Son más baratos y caben cientos en el iPad o el Kindle. Cuando uno anda con muchos libros físicos a cuestas, la espalda pasa una factura más o menos larga.

* Como

Extraño el rito de ir a comer una pizza a Lastarria con grandes amigos, como lo hacemos siempre después de lanzar un libro o de alguna feria literaria.