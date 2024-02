Miles de asistentes gritando y cantando a viva voz y el sonido de las bandas dándole ritmo a los bailarines, quienes con sus trajes hechos a mano, de colores y brillosos se roban la mirada de todos, excepto de la televisión nacional.

El Carnaval de Arica —cuyo nombre completo es Carnaval Andino con la Fuerza del Sol— es un festejo que se celebra hace más de 20 años en el norte de Chile y que, pese a su masividad, no es transmitido casi por ningún canal para el resto del país. Este año, se realizó el 26, 27 y 28 de enero y congregó a más de 15.000 bailarines y músicos.

Algunos asistentes grabaron parte de las coreografías de los bailes de las “comparsas”, como los caporales, tinku, morenada, saya y diablada, entre otros, y los publicaron en redes sociales. Así es cómo muchos chilenos quedaron maravillados por el espectáculo y comenzaron a cuestionarse por qué canales como Televisión Nacional de Chile (TVN) no muestran este importante patrimonio.

Chilenos reclaman por nula cobertura del Carnaval de Arica: “Solo el canal regional lo transmite”. Foto: Rolando Martínez Trabucco.

Chilenos reclaman por cobertura del Carnaval de Arica

“He visto unos videos geniales del Carnaval de Arica. Qué pena que no se difunda más”, escribió una usuaria en la red social X, mientras compartía un video de una impresionante coreografía de una comparsa de caporales.

En esta línea, le siguieron otros comentarios como: “Completamente de acuerdo contigo debería ser transmitido como una fiesta folclórica, gracias a Tik Tok he podido ver el hermoso carnaval que tiene Arica”.

En conversación con La Tercera, Roberto Contreras, santiaguino que tiene una editorial en Arica, asegura que su experiencia en el Carnaval de Arica —al que asiste sin falta desde hace varios años— fue indescriptible.

Por ello, lamenta que “solo el canal regional lo transmite. Y desde que empecé a ir en 2016, siempre me he preguntado por qué no tiene tanta cobertura”. Mientras relataba su experiencia, no dejó de lado todos los bailes que no solo son chilenos, sino también bolivianos, peruanos e incluso de la selva ecuatoriana.

“Es muy bonito y muy tradicional. También impulsa el turismo que le hace falta a la ciudad, que es muy bonita. Tiene siete playas, la gastronomía es muy rica y es barato a diferencia de Santiago. Es posible tomarse vacaciones en este período. ¡Yo lo recomiendo totalmente!”, asegura.

Por su parte, Rolando Martínez Trabucco coincide y le dice a LT que el carnaval en Arica “es una actividad muy positiva para la región, porque no solo representa el esfuerzo de las autoridades por hacerlo posible, sino también la unión, el trabajo de las diferentes comunidades (ya sea de bailarines o vecinos), que se preparan durante todo el año”.

Con ánimo, fue a la festividad con su cámara a retratar el alma del carnaval: “Son los bailarines y los músicos, ellos se preparan todo el año”.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, aseguró a Soychile que “necesitamos que desde el Estado se destinen más recursos. No puede ser que solo la municipalidad, la sociedad civil y un grupo de auspiciadores financien este mega espectáculo. Requerimos que apoyen un carnaval, que es una muestra de diplomacia ciudadana”.

Y es que a la ciudad llegan personas de regiones, pero también desde fuera de Chile. Prueba de ello, es un influencer mexicano, Michel Arriaga, que vio el carnaval a través de las redes sociales y “se enamoró”. Aseguró que su sueño era bailar caporales y ser parte del carnaval ariqueño, por lo que se preparó y debutó este 2024 junto a la agrupación Kusi Jatha.

“Acá lo que caracteriza este carnaval es la alegría. La gente está feliz, la gente logra compenetrarse, sentir el alma o lo nuclear de esta actividad que es la dicha, la alegría, eso de reírse, de compartir (...) Creo que es necesario contribuir a una televisión que le dé más tribuna a este tipo de eventos que le hagan contrapeso a esa otra realidad que se vive en el mundo”, concluyó Martínez.