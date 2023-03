Cómo activar el “modo supervivencia” en el cuerpo para vivir más, según un experto de Harvard

El exceso es uno de los fenómenos más recurrentes en la actualidad. Las nuevas tecnologías han abierto la posibilidad de generar múltiples tipos de productos en masa, un factor que si bien puede ser útil para nuestro bienestar, también puede convertirse en un problema. Sobre todo cuando se habla de temas relacionados a la salud.

Este es uno de los puntos que el doctor especialista en genética e investigador académico de la Universidad de Harvard, David Sinclair, aborda en su libro Alarga tu esperanza de vida. Cómo la ciencia nos ayuda a controlar y revertir el proceso de envejecimiento (2020).

En él, plantea dos conceptos clave que aluden a las maneras en que se puede vivir, aunque con distintos resultados y efectos.

Por un lado está el “modo abundancia”, el cual según escribió en un reciente artículo para Infobae, “enferma el cuerpo”, por ejemplo, a través del consumo excesivo de alcohol o comidas ultraprocesadas, entre otros elementos.

En contraposición, está el “modo supervivencia”, el cual además de evitar los puntos descritos en el párrafo anterior, añade conductas como hacer ejercicio y exponerse al frío, para así “alcanzar y garantizarse una vejez extendida y óptima”.

Para el experto en el ámbito del envejecimiento, considerar esto último es esencial para mantener un buen estado de salud, tanto durante la juventud como a medida que transcurre el tiempo.

En este sentido, ejemplificó con su propio caso.

“Según los componentes de mi ADN, que reflejan el proceso de envejecimiento, mi cuerpo es una década más joven de lo que sugiere el año en que nací. Pero no siempre fue así. Cuando tenía 30 años comía y bebía en exceso, y tenía sobrepeso”, explicó, para luego añadir que “hacer cambios en el estilo de vida, como adoptar una dieta basada en plantas y eliminar la mayor parte del alcohol, marcó una gran diferencia en mi vida útil proyectada”.

Comida saludable. Foto: iStock.

Sinclair destacó que, actualmente, a sus 53 años, se presume que vivirá una década más en comparación a si no hubiese adoptado tales medidas, por lo que sugirió que “nunca es demasiado tarde” para mantener una rutina saludable.

Los detalles del “modo supervivencia” que promete favorecer la longevidad

El académico detalló que existen “siete genes de la longevidad” a considerar en el cuerpo humano, los cuales son llamados sirtuinas y cumplen un rol fundamental en el envejecimiento, ya que actúan como “defensas naturales del cuerpo” que reaccionan a los agentes con los que se encuentran.

“Luchan para protegerlo y mantenerlo a salvo, y consecuentemente más sano y vivaz, incluso cuando somos ancianos”, explicó, para después agregar que su función principal es cuidar al epigenoma.

En este sentido, pueden percibir desde los alimentos que se ingieren hasta las temperaturas frente a las que hay exposición, además de factores como la energía.

“Si la persona se sienta y come mucha comida, esos genes se volverán perezosos y se ocuparán de otras cosas que no ayudan a la longevidad”, dijo con el apoyo de una cita en su artículo para el citado medio.

Es por esto que, según Sinclair, acciones como adoptar una dieta saludable y mantener una rutina de ejercicios aportan en el bienestar del cuerpo, ya que activan “estos sistemas de supervivencia” en el organismo.

Ejercicio. Foto: Getty Images.

“No dañan mi cuerpo, pero lo ponen en un estado de alerta máxima”, añadió.

“Esto quiere decir que un poco de estrés (celular, no psicológico), siempre que no sea paralizante y provoque un deterioro físico, es útil para el organismo. Hacer cosas que generen adrenalina es bueno, pero no el estrés crónico. En un momento hay que ser capaz de calmarse; mucha gente usa el sueño, la meditación o el yoga para mitigar esos efectos negativos del estrés”.

Ejercicio. Foto referencial: Shutterstock.

De la misma manera, Sinclair detalló que bebe entre uno y dos marchas de té verde al día, debido a que tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer.

Respecto a los ejercicios, subrayó que no necesariamente aquello se traduce a dedicar la mayoría de tu tiempo al gimnasio. Acciones como subir y bajar las escaleras en vez de usar el ascensor o dar una caminata diaria también pueden traer beneficios para tu salud.

Ejercicio. Shutterstock / Tyler Olson.

Acá puedes encontrar los consejos de especialistas para iniciar una rutina sin abandonarla, mientras que aquí puedes revisar la cantidad mínima de deporte que puedes hacer para notar avances en torno a este objetivo.

Cabe destacar que siempre es recomendable agendar una visita con un médico para evaluar qué medidas puedes o no adoptar, dependiendo de tu caso particular.