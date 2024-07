El senador JD Vance fue elegido como el candidato a vicepresidente de Donald Trump para participar en las elecciones de Estados Unidos, que se desarrollarán en noviembre de 2024.

Tras el anuncio, el libro de memorias que publicó hace unos años se posicionó como un fenómeno de ventas en el país norteamericano, hasta el punto en que está en los primeros puestos de la lista de best sellers de Amazon.

Se titula Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (Harper, 2016) y en este relata cómo fue su crianza en la región de los Apalaches, en Ohio.

Desde la perspectiva de Vance, ahí busca retratar cómo es la vida de los pobres que viven en zonas rurales de EEUU.

La reciente noticia reavivó opiniones contrarias sobre el libro del senador, quien el mismo año de la publicación calificó a Trump como “el Hitler de Estados Unidos” en un chat privado que luego salió a la luz.

Sin embargo, para muchos abanderados del Partido Republicano es una muestra de que entiende los problemas que enfrenta el país.

De hecho, varios han vuelto a ver Hillbilly, una elegía rural (2020), adaptación cinematográfica que fue dirigida por Ron Howard y cuenta con nombres como Amy Adams, Glenn Close y Gabriel Basso en su reparto.

Cómo el libro de memorias de JD Vance, el candidato a VP de Trump, se transformó en un fenómeno de ventas (y una película en el streaming). Foto: portada del libro Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (2016) de JD Vance.

El libro y la película de JD Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump

Después de que se confirmara su candidatura a vicepresidente, los comentarios sobre el libro en la Internet aumentaron considerablemente entre los usuarios estadounidenses.

Según corroboró la BBC, el sitio de recomendaciones de libros Goodreads inhabilitó que se pudieran hacer nuevas reseñas de Hillbilly Elegy.

“La valoración de este libro no está disponible temporalmente. Este libro tiene restricciones para enviar valoraciones y reseñas. Esto puede deberse a que hemos detectado un comportamiento inusual que no sigue nuestras directrices”, dice el mensaje con el que se encontraron los cibernautas.

Aunque desde la plataforma declinaron hacer comentarios al citado medio, la medida dificulta que la página se llene de comentarios y puntuaciones que podrían no estar relacionados con el libro en sí.

Por otro lado, una web similar a Goodreads pero enfocada en el cine, Letterboxd, también ha visto un aumento en las críticas hacia la película.

Esta última se posicionó entre las 10 más populares de Netflix el día posterior a que se anunciara su candidatura a vicepresidente.

Puedes verla en dicha plataforma de streaming haciendo click en este enlace.