Durante décadas, Ibiza se ha posicionado como uno de los destinos mundiales más reconocidos en el ámbito de las fiestas.

La música a todo volumen y las altas afluencias de personas en las pistas de baile —muchas de ellas, jóvenes— son solo algunas aristas del misticismo que alberga esta isla situada en el Mar Mediterráneo.

Sus paisajes y facilidades también han llevado a que distintas celebridades la escojan como un espacio para vacacionar o simplemente disfrutar junto a sus amigos.

Entre ellas se han encontrado estrellas de rock como Freddie Mercury (1946-1991), el mítico vocalista de Queen.

El 5 de septiembre de 1987, el artista de himnos como “We Are the Champions” y “Bohemian Rhapsody” celebró su cumpleaños 41 en el que era su hotel favorito, el Pikes de Ibiza.

Su objetivo era hacer la fiesta más memorable que se hubiese desarrollado en la isla.

Cómo es el histórico hotel de Ibiza en el que Freddie Mercury celebró su cumpleaños con una memorable fiesta. Foto: Freddie Mercury en Ibiza / Pikes.

Y para ello, él y su representante, Jim Beach, recurrieron a Tony Pike, el encargado de administrar el recinto nombrado en alusión a su apellido.

Esa noche hubo unos 700 invitados, se destaparon unas 350 botellas de champaña y se rompieron 232 vasos, según datos rescatados por El País.

El encuentro duró hasta más allá del amanecer y se convirtió en uno de los momentos más destacados en la historia de Pikes.

Actualmente, el lugar es dirigido por el británico Andy McKay, quien lo compró en 2010 junto a su socia Dawn Hindle.

En el contrato de adquisición, Tony Pike pidió residir en el hotel hasta el día de su muerte.

Los interesados en comprarlo aceptaron su requerimiento, por lo que vivió en un bungaló apartado del recinto hasta que falleció en 2019. Él mismo escogió la ubicación para no convertirse en una atracción para los turistas.

Cómo es el histórico hotel de Ibiza en el que Freddie Mercury celebró su cumpleaños con una memorable fiesta. Foto: Tony Pike y Freddie Mercury / Pikes.

En conversación con el citado medio en agosto de 2024, McKay contó que con el paso de los años han realizado una serie de cambios, hasta el punto en que han “estructurado el espacio tal y como lo armó Freddie en aquella fiesta”.

Su objetivo es preservar “una institución icónica de Ibiza, cargada de historia del rock ‘n’ roll y rebosante de personalidad”, según manifiestan en su página web.

Previamente, entre 1996 y 2008, McKay había emprendido en Ibiza con Manumission, un espacio de fiesta que consiguió una suerte de estatus de culto.

Él mismo explicó, con algunos ejemplos, el por qué.

“Teníamos al DJ en un balcón, y al final de la fiesta, si le preguntabas a la gente dónde estaba, casi nadie sabía responderte. Había un tipo que venía siempre con una maleta, se metía dentro de ella y bailaba así. Le dábamos todas las copas gratis. Hoy, a este tipo le harían pagar los 120 euros que vale una entrada en cualquier discoteca. Creo que es importante que recordemos que estos personajes son los que hacen que todo esto sea especial”, relató McKay, quien también se aventuró con firmas como Ibiza Rocks, entre otras propuestas de negocios.

Según contó al diario español: “Mis clientes de Manumission de hace 30 años vienen ahora a Pikes. Los he visto crecer y moverse con los ciclos de la vida. La gente adora Ibiza. Cuando se enamoraron lo hicieron con 20 años. Y luego volvieron. Todos vuelven”.

Entre las curiosidades del hotel Pikes, aseguró, también se encuentra que su piscina fue utilizada para grabar el videoclip de “Club Tropicana” de Wham! (el dúo conformado por George Michael y Andrew Ridgeley).

“Cuando se escuche la canción, corre a la barra, porque mientras suena las bebidas son gratis. Es una tradición que tenemos”, dijo McKay al periódico español.

Cómo es el Pikes de Ibiza, el hotel en el que Freddie Mercury celebró su cumpleaños

Desde el Pikes afirman que ofrecen “una experiencia auténtica” cargada de “un poco de intriga y mucha alma”.

“Piense en un hotel boutique que se encuentra con un misterioso club de miembros con un toque de espíritu clandestino; agregue estilo, hedonismo, inclusión, y vibraciones auténticas de la vieja escuela de Ibiza y apenas has rozado la superficie de Pikes”, se lee en su sitio oficial.

El recinto cuenta con 26 habitaciones y suites que describen como “llenas de carácter único y encanto rústico, con toques personales memorables, extravagantes y lujosos”.

“Disfrute del ambiente relajado y bañado por el sol durante el día y abrace nuestro legendario espíritu hedonista durante la noche, y luego hágalo todo de nuevo”, proponen.

Entre los servicios y espacios que posee el Pikes destacan una cancha de tenis de color rosa y un pequeño club llamado Freddies, en homenaje al artista de éxitos como “Another One Bites the Dust”, “Somebody to Love” y “I Want To Break Free”.

“Nombrado en honor al antiguo huésped más famoso del hotel, la que alguna vez fue la suite de lujo favorita del Sr. Mercury es ahora un lugar de fiesta íntimo como ningún otro”.

Las habitaciones con capacidad para dos personas tienen valores que parten desde los 209 euros la noche, lo que se traduce en aproximadamente $213.000 pesos chilenos bajo el cambio actual.

Aquel precio contempla un espacio exterior privado, desayuno continental, aire acondicionado, un minibar y más, detallan desde el recinto.

Sin embargo, los montos varían dependiendo de factores como las facilidades que entrega cada pieza o suite, por lo que hay espacios que pueden costar desde los 429 euros por noche.

Puedes conocer más detalles sobre sus características y los servicios que ofrecen haciendo click en este enlace.