Con bromas a Boric, americanos y Avengers: Fabrizio Copano brilló en el Late Show de James Corden

Durante la noche de este jueves, Fabrizio Copano se presentó en el Late Show de James Corden, un programa televisivo de la cadena CBS que esta semana también contó con invitados estelares como Danny DeVito, Anna Kendrick y Angela Bassett.

En su rutina humorística, el comediante chileno se centró en ironizar sobre el mandato del presidente Gabriel Boric.

“Soy de Chile, Sudamérica y estuve ahí hace algunas semanas, porque un amigo se convirtió en el presidente”, partió con una sonrisa en su rostro, “es el primer presidente millenial, tiene 36 años y no creo que sea una gran idea, honestamente”.

Frente a las risas de los asistentes, Copano continuó: “Es una buena persona, me invitó a su inauguración y por supuesto que fue entretenido, pero un poco raro para mí, porque no voté por él”.

“No sé si están de acuerdo, pero no se puede votar por un amigo, es muy raro, sabes demasiado. No puedo votar por alguien que dibujaba penes en mi frente cuando tenía 16 (años)″, enfatizó el humorista confirmado para el Festival de Viña, palabras que generaron aún más carcajadas.

La rutina de Fabrizio Copano y la respuesta de James Corden

Otro de los puntos que tocó en su rutina fue la paternidad.

“No quiero ser el tipo de padre que es amigo de su hijo, siento que no puedo ser su amigo, porque me acuesto con su mamá. ¿Qué tipo de amigo te hace eso? Ese no es un amigo”, añadió.

Tras su participación en el programa, el presentador compartió un tweet en el que respondió a tales comentarios: “El muy divertido Fabrizio Copano tiene la mejor razón por la que los papás no deberían ser amigos de sus hijos”.

Asimismo, el chileno se refirió sarcásticamente a los ciudadanos de Texas, estado en el que nació su esposa.

“Es una de las pocas zonas donde odian a los latinos, pero son latinos al mismo tiempo”, dijo, para luego referirse a los Avengers y los antivacunas.

Revisa su stand-up en el Late Show de James Corden a continuación: