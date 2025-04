José Aravena fue uno de los bailarines favoritos de la tercera generación de Rojo fama contra fama, el programa de talentos de Televisión Nacional de Chile (TVN) que se transmitía en los 2000. Sin embargo, tiempo después, desapareció de la televisión y el ojo público.

Casi dos décadas después, el artista volvió a estar en el foco de las cámaras, tal y como lo hacía cuando bailaba con energía en el escenario, tras su aparición en el programa Primer Plano de Chilevisión.

Cuál es la grave enfermedad neurológica que padece José Aravena, ex chico Rojo. Foto: TVN.

Fue en este espacio donde contó qué estuvo haciendo estos últimos años, alejado de la televisión: se dedicó a la siembra de plantas, pero también a luchar contra una grave enfermedad que lo dejó en silla de ruedas.

Esta es la enfermedad neurológica que afecta a José Aravena, el estimado ex chico Rojo.

Qué enfermedad tiene José Aravena, ex chico Rojo

En una acogedora casa en Quillota, José Aravena vive con su hermana, Raquel Aravena. Fue ella quien se convirtió en su cuidadora principal, después de recibir su diagnóstico que comenzó a deteriorar su salud e independencia.

Ahora, trabaja en el invernadero Vitalia de la pareja de Raquel y está constantemente compartiendo con plantas y animales, una vida que le trajo paz en medio del caos.

Fue en 2013 cuando su vida cambió después de hacerse un tatuaje: se contagió de VIH y, después, desarrolló una extraña y grave enfermedad llamada leucoencefalopatía multifocal progresiva.

Según explican desde la página médica MSD Manuals, esta enfermedad consiste en una “infección rara del encéfalo que es provocada por el virus de John Cunningham (también conocido como virus JC).

Tener un sistema inmunitario debilitado —como sucede con los pacientes que tienen VIH— puede aumentar los riesgos de adquirir esta enfermedad.

Es común adquirir el virus JC durante la infancia, no obstante, este suele mantenerse inactivo hasta que, en algún momento, una circunstancia provoca que se reactive.

Los síntomas de la leucoencefalopatía multifocal progresiva son:

Torpeza.

Problemas para hablar.

Ceguera parcial.

Deterioro rápido de la función mental.

Según el mismo sitio médico, esta enfermedad puede provocar la muerte en 9 meses, pero el tratamiento puede prolongar la vida del paciente.

La vida del bailarín José Aravena con su grave enfermedad

“Al principio fue caótico, no te voy a mentir. Fue caótico porque no podía moverme, no podía hacer nada. Quedé mudo”, comenzó a relatar José Aravena a Primer Plano.

Su hermana, Raquel Aravena, también recordó cómo fue el inicio de la enfermedad y el shock que vivió al ver a José enfermar rápidamente, después de haber presenciado cómo triunfaba en los escenarios de Rojo.

El bailarín pensó que su vida había terminado, que se “ahogaba en un vaso de agua”, pero ahora enfrenta su enfermedad de otra manera y aseguró que “la vida es bella”.

Cuando piensa en su pasado en la televisión, Aravena dijo que “enterré a ese José antiguo, conflictivo, garabatero, chucheta, no más nada de eso. Ahora tranquilo, en la naturaleza”.

Con el apoyo constante y fundamental de su hermana, vive feliz en su casa en Quillota, cerca de la naturaleza y rodeado de animales como burros, pavos y perros.

“Para mí, la Raquel significa un gran apoyo. Le quiero decir que muchas gracias a la Kela, ha sido fundamental para mí. No hubiese podido sin ella, me hubiese muerto”, aseguró.

Y aunque ha aprendido a vivir con su enfermedad, el ex chico Rojo declaró que nunca podrá asumir los efectos que provocó sobre su cuerpo y salud: “No voy a lograr asumir que estoy así. Lo puedo llevar, pero no puedo asumir”.