“Cuñadas” de Brasil: el fenómeno de las novias de presos que muestran la cárcel en TikTok.

Desde hace un buen tiempo que ha quedado claro que TikTok dejó de ser un espacio solo para los bailes, puesto que es posible encontrar una infinita cantidad de videos en todos los formatos posibles: desde consejos, humor, relatos de experiencias curiosas, hasta los conocidos los get ready with me en que los usuarios se alistan mientras hablan frente a la cámara.

En medio de ese abanico de posibilidades, las parejas de presos de cárceles en Brasil también han encontrado su nicho.

Conocidas con el término de “cunhadas”, se trata de mujeres -jóvenes en su mayoría- que mantienen relaciones amorosas con hombres recluidos en recintos penitenciarios y que deciden reflejar ante el público todo lo que significa preparar una visita a la cárcel. Toda esa dinámica es exhibida través de clips publicados en redes sociales.

Solo duran un par de segundos o minutos, pero reflejan una realidad que hasta hace poco estaba más bien escondida o alejada del foco público.

No son pocas las mujeres de ese país que han optado por realizar este tipo de contenido en el último tiempo. Al escribir el concepto en el buscador de TikTok, aparece una buena cantidad de videos donde se les ve preparando comida casera y luego guardándola en potes para llevarlos al día de visita en el recinto penitenciario, junto a los artículos de aseo personal que pudieran necesitar sus novios.

También están las mujeres que hablan de las dificultades que significa concretar la cita por el extenso trayecto hasta el penal. Otras, en tanto, hacen humor en torno a esa experiencia y modelan el atuendo con el que podrán entrar al lugar. El punto en común está en que casi todas ellas acompañan el pie de foto con los hashtags #mulherdepreso y #díadevisita, además de emojis de candados, anillos o parejas.

Es poco lo que hablan de sus novios o esposos propiamente tal. De hecho, los motivos por los que ellos están privados de libertad no suelen ser revelados por las “cuñadas” en los registros de TikTok.

Según un artículo del diario El País, fue a partir de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC), cuya presencia está extendida en gran parte de las cárceles de Brasil, que se comenzó a usar esta palabra.

En un inicio se utilizaba para referirse a las esposas de los integrantes de la pandilla, sin embargo, hoy el uso se ha adoptado para cualquier mujer que mantenga una relación amorosa con un hombre que está encarcelado.

Las "cuñadas" exhiben cómo es ser pareja o esposa de un hombre encarcelado en Brasil. Foto: TikTok.

Mischa Lemos, una de las “cuñadas” de TikTok

Probablemente la “cuñada” que más ha ganado popularidad es Mischa Lemos, quien a esta altura ya es casi una influencer en el tema. Tiene más de 928 mil seguidores y 14,7 millones de me gusta en TikTok.

Gran parte de su contenido en esa red social corresponde a clips en los que describe cómo era ser novia de alguien privado de libertad y las implicancias que esto generaba en su vida. En algunos de ellos, responde dudas que los usuarios le escriben. Por lo que se evidencia de su cuenta, actualmente su novio está en libertad.

En el que quizás sea su primer video viral sobre ser “cuñada”, la joven habla de que no había podido ver a su pareja desde hace 45 días porque se había cambiado de recinto penitenciario.

Cuando recién pudo visitarlo en la nueva ubicación, Lemos contó que tuvo que enfrentar tras una larga travesía en bus e incluso dormir en este transporte hasta que comenzara la hora de visita. Pero al llegar al penal, tuvo problemas con el sistema y le negaron la entrada: solo le permitieron hablar por teléfono a través de un cristal.

“Comencé a llorar”, asegura Lemos en el video. Después de que transcurrieran un par de horas, el sistema se arregló y pudo ingresar a la visita. Hasta ahora, el video lleva casi 450 mil likes y más de 200 comentarios de cibernautas.

Mischa Lemos es una "cuñada" que se ha viralizado en redes sociales.

Qué dicen los especialistas sobre el fenómeno de las “cuñadas”

Desde la sociología ya se está investigando sobre la presencia de las “cuñadas” en las redes sociales y las causas que las han llevado a mostrar su cotidianidad como parejas o esposas de internos.

Una de ellas es la socióloga Fernanda Naira Lobato, quien está cursando un doctorado en la Universidad Federal de Ceará (Brasil) en el que estudia los aspectos de este fenómeno, consigna El País.

“Estas mujeres cuentan su vida cotidiana con el lenguaje de internet, con memes, con un humor y un sarcasmo que enganchan”, aseguró la experta al citado medio.

Según la perspectiva de la socióloga, este grupo de mujeres ha permitido alejar el prejuicio que podría aparecer desde la sociedad hacia los internos y sus seres queridos. Además, plantea que el fenómeno también promueve el apoyo entre las mujeres que están afrontando este escenario en sus vidas y la humanización de lo que es estar dentro de la cárcel.

Cabe destacar que, si bien en algunas ocasiones las parejas de reos que se han viralizado en TikTok muestran algunas de las dificultades de la experiencia carcelaria, no se dedican a denunciar situaciones de abuso o violaciones de los derechos humanos que podrían estar ocurriendo dentro de las cárceles.