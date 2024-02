Su característica voz de tenor bajo emocionó a todo el público. El colombiano Manuel Turizo, quien a sus 23 años es merecedor de un camino lleno de éxito, emocionó a la Quinta Vergara y cerró con broche de oro la primera noche del Festival de Viña 2024.

En el público, sus fanáticos lo esperaban con carteles y ovaciones. Y no decepcionó: el intérprete cantó sus icónicas canciones, como Una lady como tú, La Bachata, Culpables y Quiéreme mientras se pueda.

Además, sorprendió al Monstruo con la aparición de su hermano, Julián Turizo, quien lo apoyó con su también fantástica voz.

El artista se llevó a casa las dos Gaviotas de Plata y de Oro. “Gracias porque siempre me dan un cariño increíble y eso no se compara con nada. Mi gente, Dios me los bendiga. Gracias por el cariño”, dijo cuando se despidió de su frenética audiencia.

El comentado y bailado show de Manuel Turizo en el Festival de Viña 2024