El ex esposo maltratador de J.K. Rowling dice que la ayudó a escribir Harry Potter y niega haber escondido el manuscrito original

El nombre de J.K Rowling es uno de los más destacados en el mundo de la literatura. Desde que estrenó Harry Potter y la piedra filosofal en 1997, abrió un mundo de fantasías en el que lectores de todas las edades se han dejado llevar por sus mágicas historias, las cuales más tarde se materializaron en una serie de películas con Daniel Radcliffe en el papel protagónico.

Es innegable que el éxito de la británica ha traspasado los continentes y las barreras idiomáticas, pero su carrera ha tenido más dificultades que únicamente las de pensar en cómo mantener vivo el relato de Hogwarts.

En un reciente capítulo de su podcast titulado The Witch Trials of JK Rowling, la escritora de la saga acusó a su ex esposo, el portugués Jorge Arantes, de haber “secuestrado” parte del manuscrito del primer libro mientras su matrimonio se desvanecía.

J.K. Rowling y Jorge Arantes. Foto: Daily Mail.

Según relató, tenía miedo de que “quemara las páginas”, por lo que empezó a fotocopiarlas a escondidas para tener un respaldo en caso de que fuesen destruidas.

Frente a esta situación, el periódico británico Daily Mail se acercó a Arantes para conocer su versión, instancia en la que negó haber realizado tales acciones y en la que declaró que Rowling está “delirando”. Asimismo, sugirió que él ayudó en el desarrollo de La piedra filosofal.

El ex esposo de J.K. Rowling dice que la ayudó a escribir Harry Potter y niega haber escondido el manuscrito original

“No sé por qué está diciendo lo que dice ahora, tal vez está delirando por tres años de encierro Covid”, dijo Arantes al citado medio, “me sorprendió leer esto. Lo niego. No tiene ningún sentido”.

Durante la instancia, Arantes reclamó que él estuvo presente mientras Rowling escribía el debut literario de la saga. Según él, “ella me lo leía y yo se lo leía”.

“El primer libro era fascinante; la escritura era maravillosa, y siempre me gustó porque compartíamos la pasión por la literatura, y especialmente por la infantil (...) el proyecto era de siete libros, y yo me impliqué mucho en el primero, y ella lo sabe, porque empezó a escribirlo cuando estábamos juntos”.

Rowling y Arantes se casaron en 1992 en Oporto, Portugal, ciudad en la que se conocieron en un bar, debido a que la británica se había trasladado para hacer clases de inglés. Ahí tuvieron a su hija Jessica, quien actualmente utiliza el apellido de su madre y quien según su padre biológico, no mantienen relación.

J.K. Rowling, Jorge Arantes y Jessica Rowling. Foto: Rex / Shutterstock.

“El matrimonio se había vuelto muy violento y controlador. Me registraba el bolso cada vez que llegaba a casa”, dijo en el citado podcast, para luego añadir que vivía en un “un horrible estado de tensión” mientras estaba con él, ya que temía que le hiciera daño si le decía que quería el divorcio.

Al mismo tiempo, “el manuscrito seguía creciendo. Yo seguía escribiendo (...) de hecho, él sabía lo que significaba para mí, porque en un momento dado lo tomó y lo escondió, fue su rehén”.

Ante tales escenarios de violencia, Rowling aseguró que se llevaba unas páginas al trabajo todos los días, para así fotocopiarlas y tener un respaldo en caso de que Arantes estropeara el original.

“Ese manuscrito seguía significando mucho para mí (...) lo único a lo que di prioridad, obviamente, fue a mi hija, pero en ese momento seguía dentro de mí, así que estaba tan a salvo como podía estarlo en esa situación”.

La noche en que Rowling se alejó de Arantes y pudo llevarse a su hija

Un día, ya alterada por estas situaciones, decidió marcharse después de una discusión en la que él se puso particularmente agresivo.

“Se puso muy violento y me dijo: ‘puedes irte, pero no te vas a llevar a Jessica, me la voy a quedar, la voy a esconder’ (...) hubo una escena violenta que terminó conmigo tirada en la calle (...) fui a la policía, presenté una denuncia y al día siguiente volví a la casa con ellos y me llevé a Jessica”.

De hecho, detalló que uno de los motivos de por qué protegía constantemente su intensidad siendo famosa, era porque quería evitar que Arantes la localizara, una actitud que ya había visto anteriormente de su parte.

“La razón por la que dejamos la primera casa fue porque llegó mi ex marido y entró a robar. La mudanza se convirtió en un problema acuciante (...) vivía en un estado de tensión real que no podía expresar a mucha gente”, agregó.

Jorge Arantes. Foto: N.C. / Daily Mail.

Desde Daily Mail se contactaron con el equipo de Rowling, pero ella prefirió no dar declaraciones sobre los últimos comentarios de Arantes.

Anteriormente, el portugués ya había admitido a The Sun en 2020 que la había agredido en el rostro en una oportunidad, aunque según él, “no hubo abuso sostenido”.

Por su parte, la escritora está casada con el doctor Neil Murray desde 2001, en una relación en la que ya han tenido dos hijos.

