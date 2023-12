El lujoso detalle de la boda de Brad Pitt y Jennifer Aniston que fue revelado 23 años después.

Han pasado más de dos décadas desde la boda de Brad Pitt y Jennifer Aniston, pero el evento sigue dando qué hablar.

La pareja de estrellas llevó su unión a otro nivel el 29 de julio de 2000 en una finca de Malibú, California. La ceremonia se caracterizó por ser completamente hermética, debido a un estricto acuerdo de confidencialidad que tuvieron que firmar los invitados.

De hecho, tan solo un par de fotografías en blanco y negro lograron difundirse públicamente tras el enlace. Cinco años después, sin embargo, los actores decidieron divorciarse.

Entre los 200 afortunados invitados que pudieron ir a la ceremonia estuvo el actor Michael Rapaport, quien recientemente reveló un particular detalle que observó en el matrimonio de una de las parejas más populares que ha tenido Hollywood.

Una de las pocas fotografías que trascendió del matrimonio entre Jennifer Aniston y Brad Pitt.

Qué pasó en la boda de Brad Pitt y Jennifer Aniston

Durante una reciente entrevista que dio al programa Watch What Happens With Andy Cohen, el actor de 53 años expresó que cuando asistió a la ceremonia de Pitt y Aniston hace más de dos décadas, había instalada una “pared de caviar” en el recinto.

“Estuve en la boda de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Tenían una pared de caviar. ¡Todavía tengo un poco guardado!”, detallaba Rapaport.

El presentador Andy Cohen se mostró totalmente atónito a lo que señalaba Rapaport, quien es un invitado frecuente en el programa. “¿Cómo es que has estado en el programa 87 veces y nunca hemos hablado sobre la boda de Aniston y Pitt?”, le respondió.

“Bueno, lo dejamos caer ahora y todavía estoy comiendo el caviar de ese día, lo tomaba con la pala”, relataba el actor de The Heat.

Brad Pitt y Jennifer Aniston en 2020. Foto: AFP.

Rapaport tenía conexión con la famosa pareja de intérpretes porque había trabajado con Pitt en 1993 durante la película True Romance. Un año antes del matrimonio, conoció a Aniston cuando fue invitado a participar en una temporada de la serie Friends, donde interpretó el rol de un policía llamado Gary.

Otro detalle revelado de la hermética boda fue que hubo una presentación del músico y compositor Billy Preston, fallecido en 2006. “Había mucho dinero allí”, finalizó Rapaport.

De acuerdo al sitio Brides, el matrimonio de Pitt y Aniston contó con 50.000 rosas, tulipanes y flores, un coro de gospel y un espectáculo de fuegos artificiales que se extendió por 13 minutos.