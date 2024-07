Qué dijo Armie Hammer sobre acusaciones de abuso sexual y canibalismo que lo sacaron de Hollywood

Armie Hammer fue, en algún momento, una de las figuras preferidas de Hollywood. El actor estadounidense partió su carrera en la década de 2010 con papeles menores en series como Gossip Girl, para luego pasar a participar en las películas The Social Network de David Fisher y J. Edgar de Clint Eastwood.

El que quizás fue el mayor hito fue haber protagonizado Call Me by Your Name, con la que logró posicionarse como una de las grandes promesas del cine. Pero en enero de 2021, ese despegue se derrumbó repentinamente: Hammer, que entonces estaba casado con la presentadora Elizabeth Chambers, fue acusado de canibalismo por una de sus exparejas.

Con el paso de los meses se sumaron otras acusaciones por agresión sexual y abuso físico hacia otras exnovias. En septiembre de 2022, con Hammer fuera de los escenarios, HBO estrenó el documental House of Hammer, donde incluso la tía del intérprete, Casey Hammer, habló de los comportamientos de su sobrino y el resto de su familia.

A poco más de tres años que surgieran esas alegaciones, Hammer decidió abordar el tema en una extensa entrevista.

Habla Armie Hammer sobre acusaciones de canibalismo y abuso

En diálogo con el presentador Piers Morgan para el programa Piers Morgan Uncensored, el actor estadounidense de 37 años negó las acusaciones de canibalismo que lo han rodeado en los últimos años y que todas las relaciones que tuvo fueron consensuadas.

“¿Sabes lo que tienes que hacer para ser caníbal? Tienes que haber comido a alguien”, planteó la estrella de Call Me by Your Name.

Hammer también hizo referencia a la denuncia de abuso sexual y físico de su exnovia Effie Angelova, quien aseguró que él cometió abusos durante cuatro horas en el año 2017. De acuerdo al intérprete, el affaire con Angelova fue “muy intenso, con mucha carga sexual, entre dos personas con proclividades y fetiches muy similares”.

“Cualquiera de las conversaciones que mantuvimos (con Angelova) dentro de esa relación, cuando las sacas de ese contexto y las pones a plena luz del día, no se ven tan bien”, dijo.

Armie Hammer salió de Hollywood desde que estallaron las acusaciones por agresión sexual, violencia y canibalismo.

En palabras de Hammer, era una “fantasía divertida” mandar mensajes a sus exnovias como “quiero comerte” en un contexto sexual y de juego entre las dos partes. “Creo que nació de un deseo”, explicó.

Durante la entrevista con Morgan, Hammer decidió abordar otra de las alegaciones que pesan en su contra: haber marcado con un cuchillo a su expareja Paige Lorenze. Según el actor, fue una situación que se había conversado previamente y consistió en un rasguño pequeño de la letra “A”, hecho con la punta del cuchillo.

“Ni siquiera había sangre en la situación, era más como un rasguño. Es algo así como cuando las parejas se tatúan sus propias iniciales. No le dejé una marca permanente. Te garantizo que fue algo pequeño”, argumentó.

Hammer admitió que le fue infiel a su esposa en reiteradas ocasiones durante los primeros 7 años del matrimonio. Sobre la cantidad específica de mujeres, reconoció que “probablemente, más de las que una persona promedio podría tener. No diría muchos cientos”.

Luego de que salieran a la luz todas las alegaciones de canibalismo y abuso en 2021, el actor de El llanero solitario consideró la posibilidad de suicidarse, pero luego rechazó la idea por sus dos hijos. “Fue duro. Fue un tiempo oscuro para todos”.

En ese entonces, Hammer también fue apartado de varios de los proyectos cinematográficos en los que estaba involucrado, como una serie sobre El Padrino y Shotgut Wedding. En otra entrevista que concedió a Bill Maher para el podcast Club Random, el actor comentó que hoy está “completamente arruinado”, ya que pese a venir de una familia con dinero, renunció a su herencia para ser actor.

“He llegado a un punto en el que me he dado cuenta de que nadie te invita a comer. Alguien podría mirarme y decir: ‘Sí, pero económicamente estás en una posición muy diferente a la que has estado en toda tu vida’. Y miro y digo: ‘Sí, he aprendido que no necesito todo eso”, aseguró.