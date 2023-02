Cronología de los escándalos de Armie Hammer: presuntos abusos, violencia y fetichismo caníbal

Durante los últimos años, el actor estadounidense Armie Hammer se ha posicionado en el centro de las controversias en la industria del espectáculo. Si bien, su nombre figuraba como uno de los más aclamados en Hollywood por su participación en películas como The Social Network (2010) y El llanero solitario (2013), rápidamente se fue hundiendo.

A inicios de 2021, un grupo de mujeres presentó acusaciones de mala conducta provenientes del profesional de la actuación, las cuales incluían supuestos mensajes no solicitados y asociados con el sadomasoquismo y el fetichismo caníbal.

Y a pesar de que él negó las afirmaciones en su contra, la agencia de talentos que lo representaba (WME) y su publicista personal optaron por dejar de trabajar con él, mientras que la delicadeza del asunto llevó a que abandonara varios de los proyectos en los que estaba envuelto.

Solo unos meses después de aquel episodio, una mujer llamada Effie lo acusó de cometer una presunta violación “y otros actos de violencia” cuando estuvo con él de manera intermitente por cuatro años, mismo periodo en el que estuvo casado con la celebridad televisiva Elizabeth Chambers.

Las polémicas en torno al actor no se han detenido desde aquel entonces. Incluso, una serie documental dirigida por Elli Hakami y Julian P. Hobbs, titulada House of Hammer (2022), se ha dedicado a explorarlas.

Armie Hammer. Foto: Reuters.

Es por ello que a inicios de este mes rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Air Mail, la cual no ha estado exenta de críticas y discusiones de los cibernautas en redes sociales.

A continuación, encontrarás una línea del tiempo con los escándalos protagonizados por Hammer, desde las acusaciones iniciales hasta las declaraciones públicas que hizo en su defensa, además del relato de una presunta agresión sexual de la que fue víctima cuando tenía 13 años.

Presuntos abusos, violencia y fetichismo caníbal: los escándalos de Armie Hammer

12 de enero de 2021: Se presentaron las primeras acusaciones en su contra. Según informaciones reunidas por People, todo partió con una cuenta de Instagram llamada “House of Effie”, en la que que se referían a él como el presunto autor de mensajes inapropiados relacionados con el sadomasoquismo y fantasías caníbales, es decir, centradas en la idea de comerse literalmente a otra persona.

13 de enero de 2021: Solo un día después de que dicha cuenta compartiera tales afirmaciones, Hammer anunció que no seguiría participando en el rodaje de Shotgun Wedding (2022) junto a Jennifer López.

En un comunicado al que tuvo acceso el citado medio, aseguró que no estaba dejando la película porque estaba sumiendo los cargos, sino que más bien para protegerse “de los ataques en línea viciosos y espurios” contra él.

Por su parte, desde la producción de dicho filme apoyaron la decisión de su salida.

14 de enero de 2021: Casi 24 horas más tarde, la ex novia del actor entre junio y octubre del 2020, Courtney Vucekovich, accedió a una entrevista con Page Six en la que expresó que salir con él era como estar con “un aspirante a Hannibal Lecter”.

“Me dijo que quería romperme una costilla y hacer una barbacoa para comérsela”, añadió.

Armie Hammer y Courtney Vucekovich. Foto: Todd Williamson / NBCU /Getty Images / Discovery+ / People.

28 de enero de 2021: Ese mismo mes, renunció a su papel en la serie The Offer, la cual se centra en relatar cómo fue el desarrollo y la producción de El padrino (1972), uno de los filmes más influyentes de todos los tiempos.

1 de febrero de 2021: Su ex esposa, Elizabeth Chambers, quien estuvo con él entre 2010 y 2020 antes de pedir el divorcio, se refirió a la controversia públicamente a través de su cuenta de Instagram, instancia en la que manifestó estar “conmocionada, desconsolada y devastada”, además de expresar su apoyo a “cualquier víctima de agresión o abuso”.

En este sentido, agregó: “Insto a cualquiera que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda necesaria para sanar (...) mi único enfoque y atención seguirá estando en nuestros hijos, en mi trabajo y en sanar durante este momento increíblemente difícil”.

Armie Hammer y Elizabeth Chambers. Foto: Getty Images.

7 de febrero de 2021: Una semana posterior a las declaraciones de Chambers, la agencia de talentos William Morris Endeavor (WME) confirmó que ya no seguirían representándolo, misma decisión que tomó su publicista personal, según detalló The Hollywood Reporter. Desde ambas partes, evitaron hacer comentarios al respecto.

22 de febrero de 2021: Hammer fue excluido del elenco en la serie Gaslit (2022). Según informó el citado medio, desde la producción dijeron que se debió a “conflictos de agenda” que tenían considerados hace meses.

11 de marzo de 2021: La revista Vanity Fair publicó un controvertido artículo sobre la historia familiar de Hammer, en el que incluyeron el testimonio de su ex novia Paige Lorenze, quien declaró que se sintió “insegura” desde que empezaron a salir en septiembre de 2020.

En sus palabras, terminó con él porque “empezó a ponerme reglas sobre lo que podía o no hacer (...) me dijo que no podía tener a nadie más en mi cama”.

Armie Hammer y Paige Lorenze. Foto: Page Six / Getty Images.

Las declaraciones de Effie y la investigación policial

18 de marzo de 2021: Las controversias en torno al actor estallaron aún más cuando Effie —la mujer detrás de la cuenta de Instagram mencionada más arriba— lo acusó derechamente de una presunta violación y maltrato físico en una conferencia de prensa. El acto habría ocurrido en 2017 y según ella tuvo una duración de cuatro horas.

Si bien, prefirió mantener su nombre real en reserva para resguardar su privacidad, dijo que tuvo una relación intermitente con él durante cuatro años, periodo en el que habría abusado “mental, emocional y sexualmente” de ella.

Tras sus declaraciones, un vocero de la Policía de Los Ángeles, California, confirmó a People que Hammer estaba siendo investigado oficialmente, mientras que el abogado del actor, Andrew Brettler, negó los cargos y afirmó que aquel vínculo fue “completamente consensuado, discutido, acordado de antemano y mutuamente participativo”.

29 de marzo de 2021: Fue desvinculado de la película Billion Dollar Spy (2024).

2 de abril de 2021: Hammer anunció que no volvería a Broadway para trabajar en la producción de la obra The Minutes. Según informó en un comunicado al que tuvo acceso Variety, afirmó que “ahora mismo necesito centrarme en mí y en mi salud por el bien de mi familia”.

Por otro lado, el equipo respetó su decisión y manifestó que “solo deseamos lo mejor”.

Armie Hammer en las Islas Caimán. Foto: Splash News Online / People.

7 de mayo de 2021: Fue visto por primera vez en público desde que fue acusado por la presunta violación, en un viaje que hizo a las Islas Caimán.

13 de diciembre de 2021: A dos semanas de terminar el año, su abogado confirmó a People que estuvo en un centro de tratamiento médico para resguardar su salud. Anteriormente, Vanity Fair había informado que en junio se inscribió en un programa por problemas con múltiples adicciones, al cual se sometió un mes antes en el estado de Florida.

El año de un estreno controversial

2 de septiembre de 2022: En esta fecha se publicó la serie documental House of Hammer (2022), la cual ahondó en su historia familiar y en los testimonios de algunas de sus presuntas víctimas. Respecto al primer punto, se incluyeron los “oscuros y retorcidos secretos de la familia Hammer”, según calificó su tía Casey Hammer.

Aquello generó controversia no solo por la delicadez del asunto, sino que también porque Effie se contactó con el equipo de rodaje para quejarse por el estreno.

En un comunicado al que tuvo acceso el Los Ángeles Times, dijo que “es extremadamente inapropiado por su parte explotar un momento tan trágico y vulnerable en la vida de muchas personas, sin ninguna consideración por nuestro proceso de curación y nuestra privacidad”.

“La forma en que han estado explotando mi trauma es repugnante”, expresó, para luego agregar que “cuando sigo gritando ‘no’ y ellos siguen, diciendo que no necesitan mi permiso, me recuerdan a Armie”.

Ante tales críticas, los encargados respondieron en una entrevista con el mismo periódico que “como cineastas (...) creemos que tenemos la obligación de contar historias”.

Chambers (la ex esposa de Hammer) aseguró que vio la entrega audiovisual: “obviamente fue desgarrador a muchos niveles (...) pero al mismo tiempo existe y creo que tenemos que aprovechar este momento para escuchar y aprender”.

25 de octubre de 2022: Un mes después fue demandado por American Express, debido a una presunta deuda que no pagó a la empresa. Según documentos judiciales a los que People tuvo acceso, se trató de casi $67.000 dólares (cerca de 53 millones de pesos chilenos bajo el cambio actual). Aun así, bastaron unos meses para que, según corroboró Radar Online, la compañía desestimara la acusación en enero de 2023.

Las declaraciones de Armie Hammer tras dos años de reserva

4 de febrero de 2023: A inicios de este mes, el actor dio una entrevista exclusiva a Air Mail, instancia en la que se refirió a las acusaciones en su contra y en la que negó cualquier tipo de delito, aunque sí admitió haber abusado emocionalmente de sus ex parejas.

“Tenía a estas mujeres jóvenes de veintitantos años, y yo tengo treinta (ahora tiene 36). En aquella época era un actor de éxito. Podrían haber sido felices estando conmigo y habrían dicho que sí a cosas a las que quizá no habrían dicho que sí por sí solas. Eso es un desequilibrio de poder en la situación”, asumió.

Armie Hammer. Foto: Valerie Macon / AFP / Getty Images.

“Yo tenía un estilo de vida muy intenso y extremo, y recogía a estas mujeres, las metía en él —en este torbellino de viajes, sexo, drogas y grandes emociones volando alrededor— y luego, tan pronto como terminaba, las dejaba y pasaba a la siguiente, dejando a la anterior sintiéndose abandonada o utilizada”.

Respecto a las acusaciones de Effie, expresó que “todo se discutió de antemano” y que “nunca se lo he impuesto a nadie de forma inesperada, jamás”.

Junto con ello, reveló que cuando tenía 13 años sufrió un presunto abuso sexual por parte de un pastor de jóvenes, situación que le habría generado un profundo trauma psicológico.

“Introdujo la sexualidad en mi vida de una forma que estaba completamente fuera de mi control. Me sentía impotente ante la situación. No tenía poder de decisión (...) mis intereses pasaron entonces a ser: ‘quiero controlar la situación sexualmente’”, relató.

Asimismo, aseguró que cuando las primeras acusaciones de presuntos abusos salieron a la luz, pensó en atentar contra su vida.

“Me adentré en el océano y nadé todo lo que pude con la esperanza de ahogarme, de que me golpeara un barco o de que me devorara un tiburón. Entonces me di cuenta de que mis hijos seguían en la orilla y de que no podía hacerles eso”, reflexionó, para después confirmar que pasó por una clínica de rehabilitación para enfrentar su adicción a las drogas y el alcohol, factor que lo ayudó a tener una vida “más equilibrada”.

Armie Hamer. Foto: Jon Kopaloff / Getty Images.

Bajo esta línea, enfatizó en que “estoy aquí para asumir mis errores, asumir la responsabilidad por el hecho de que fui un idiota, un egoísta, que utilicé a la gente para sentirme mejor”.

Y en cuanto a las posibilidades de volver a la gran pantalla, explicó al citado medio que no lo ve posible en un corto o mediano plazo.

“Nadie me contratará, nadie me asegurará (...) y nadie me tocará, porque si me contratan, entonces quedarán como las personas que apoyan a los maltratadores”, sentenció.