Las estafas que se hacen a través de los teléfonos celulares e Internet son pan de cada día. Los delincuentes detrás de ellas cada vez ingenian nuevas formas de lograr que las víctimas caigan: desde supuestos paquetes que están retenidos en aduanas, hasta el uso de inteligencia artificial para clonar la voz de la persona.

Y si bien son reprochables en todo momento, nuevos casos de estafas están afectando específicamente a las familias que lo perdieron todo en el megaincendio de la Región de Valparaíso.

Así lo denunció una mujer a LUN, quien aseguró haber recibido un misterioso mensaje en Facebook de una persona que pretendía ayudarla. Esta es la forma en la que intentaron que cayera para robarle $680.000 pesos chilenos.

El modus operandi de los delincuentes que estafan a los damnificados por incendios. Foto: Diego Martin/Agencia Uno.

La estafa que afecta a los damnificados de los incendios

Según relató la mujer, un supuesto médico inglés se contactó con ella tras conocer que su familia perdió su vivienda y pertenencias en el incendio en Quilpué.

Se ofreció a enviarle “una generosa encomienda” desde el Reino Unido: dinero, un iPhone 14 Pro Max dorado; un collar de diamantes; un reloj de pulsera Rolex de oro y diamantes; una pulsera de oro; un collar de oro; pendientes y anillos de oro; un bolso y perfume Gucci y un sobre con 250.000 dólares (239 millones de pesos chilenos aproximadamente).

Ese dinero estaría destinado “para que los uses y le compres a tu familia una nueva casa y te mantengas económicamente bien, querida amiga”, escribió el hombre en el mensaje.

La mujer en un inicio pensó que podía ser cierto y, entusiasmada, aceptó la oferta. No obstante, un nuevo mensaje la descolocó e hizo que se diera cuenta que se trataba de una estafa.

“Una vez que la agencia de entrega llegue a tu país, se comunicarán contigo para que pagues una tarifa de despacho de aduana de $680.000 pesos chilenos”, le dijo, además de pedirle los datos de su Cuenta Rut.

La supuesta agencia envió una cuenta, donde la víctima debe depositar el dinero, que no pertenece a Aduanas.

“No existe el concepto de tasa de despacho de aduana, y no tomamos contacto en este tipo de envío con las personas”, aclaró al mismo medio Gabriela Landeros, directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas.

Además, desde la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) hicieron un llamado a los damnificados a no caer en este y otros tipos de estafa que están proliferando a raíz de la catástrofe.

El llamado es a no acceder a ningún link por redes sociales, WhatsApp o correo electrónico, no entregar datos personales y no compartir nunca las cuentas ni contraseñas para ingresar a plataformas (como las de los bancos) donde los estafadores pueden robar.