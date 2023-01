Emilia Clarke se rehúsa a ver House of the Dragon: “Simplemente no puedo hacerlo”

Fue el mejor estreno de HBO, con 9,98 millones de espectadores en el primer capítulo, pero Emilia Clarke no se sumó a la lista. La actriz, que dio vida a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, dijo que no vio y no tiene planeado ver la precuela, House of the Dragon, a pesar de la cercanía que tiene con su personaje, pues cuenta la historia de la familia que representó en GOT.

La actriz de 36 años protagonizó la popular serie durante ocho temporadas y, gracias a sus apariciones, fue nominada a cuatro premios Emmy y tres premios Critics’ Choice. No obstante, la nueva serie de los antepasados de Daenerys también obtuvo distintos reconocimientos, como el más reciente de Mejor drama para televisión en los Golden Globes.

Así, en entrevista con Variety, Clarke, ante la gran pregunta, anticipó que se esperaba otra respuesta de ella y se disculpó de inmediato: “Simplemente no puedo hacerlo. Es tan raro, tan extraño”. A pesar de que admitió estar feliz de que se realizara el spin-off, comparó su situación con ir a una reunión escolar que no es de su generación, por lo que simplemente prefirió evitarla.

Los nuevos proyectos de Emilia Clarke

La madre de los dragones está promocionando el estreno de The Pod Generation, una película de comedia romántica que protagoniza junto a Chiwetel Ejiofor y que trata sobre cómo intentan tener un bebé a través de un útero artificial desmontable.

Además, Emilia Clarke también estará en la próxima y esperada miniserie de Disney +, Invasión Secreta, basada en la historia de Marvel Comics, aunque todavía no se ha confirmado a qué personaje interpretará.