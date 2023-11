“Es la JLo chilena”: el comentado regreso de Karen Paola a los escenarios tras su show en la Teletón 2023

¡Buenas noches mi gente latino!”, dijo entre risas la cantante chilena Karen Paola, después de que el periodista de TVN Gino Acosta le mencionara que —tras su show en el cierre de la Teletón 2023 en la Quinta Vergara— los fanáticos comenzaron a compararla con Jennifer López.

Y es que la exchica Mekano no solo causó furor por su presentación, donde cantó sus icónicas canciones Dime y No por él, sino también por su vestimenta al mejor estilo de JLo y la infaltable cola alta, característica de la intérprete de On the floor.

“Algunos decían, ‘¿es la Jennifer López? ¿Ella es?’ A ese nivel estamos llegando”, le contó Acosta sobre los comentarios que escuchó entre el público, pero que también se han replicado en las redes sociales.

Con ese gran recibimiento, Karen Paola regresó con todo a los escenarios.

Qué dijo Karen Paola sobre la comparación con Jennifer López

Después de recibir los aplausos y celebraciones de la Quinta Vergara en su show durante el cierre de la Teletón 2023, las redes sociales hicieron lo suyo y comenzaron a destacar la presentación de Karen Paola.

“Argentina tendrá a Taylor Swift, nosotros tenemos a Karen Paola”, “Karen Paola reina del pop”, “la JLo chilena”, “fue literalmente su show de Super Bowl”, son algunos de los miles de comentarios sobre su show.

En la entrevista que Acosta le hizo en el backstage, Karen Paola reveló cómo se sentía a raíz de las comparaciones con Jennifer López.

“Ay, gracias. ¡Qué comparación más grande! Gracias. Pretendo nada más que ser una loca bacán en el escenario y si me comparan con una tremenda, como Jennifer López, me siento más que pagada”, aseguró la cantante chilena, con una sonrisa en el rostro.

No obstante, no es primera vez que la comparan con una artista de renombre internacional: Karen Paola comenzó a regrabar sus canciones icónicas del 2000, como Dime (Versión Karen Paola 2023), al igual que lo hizo Taylor Swift con todos sus álbumes (Taylor’s Version), después de que los derechos de autor se quedaran con la disquera con la que rompió vínculos.