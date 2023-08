La nueva gira de Luis Miguel por Sudamérica ha desencadenado una serie de reacciones. Si bien, el primer concierto del cantante en Argentina despertó numerosos elogios por el buen estado de su voz, algunos han planteado la teoría de que el mexicano supuestamente cuenta con al menos dos dobles para suplantarlo según sus requerimientos.

El presentador de televisión del programa Secretos verdaderos de América TV, el argentino Luis Ventura, fue más allá y aseguró que quien cantó la primera noche en Buenos Aires “no era él”. Y junto con ello, compartió sus argumentos de por qué no se trataría del verdadero intérprete de clásicos como “Ahora te puedes marchar”.

Como es de esperar, aquello desató una intensa discusión en redes sociales, aunque no es la primera vez que esto ocurre.

Anteriormente, un imitador de Luis Miguel había asegurado que cumplió con el rol de suplantarlo y que incluso se subió al escenario para simular ser el mítico “Sol de México”.

“¿Es o no es?”: el imitador de Luis Miguel que aseguró haberlo suplantado en el escenario. Foto: Luis Miguel.

Quién es el imitador y cuáles fueron sus declaraciones

Fue el 13 de noviembre de 2010, fecha en la que tenía un concierto agendado en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, Argentina.

Según informaciones rescatadas por Infobae, el artista se quejó por problemas técnicos de sonido, por lo que decidió abandonar el recinto. Fue ahí cuando los organizadores supuestamente le pidieron a un imitador llamado Andrés Rey que continuara con el espectáculo.

Ocho años después de esa fecha, el mismo Rey salió a contar su versión de cómo habría suplantado a Luis Miguel.

“Hace 20 años me dedico a esto, hice muchos despistes de prensa y fanáticos cuando él llegaba a Argentina”, aseguró en una entrevista con Cadena 3, según el citado medio.

“Mucho no puedo contar. Pero en San Luis hubo un episodio, y en otros lugares también (...) se fueron armando distintos tipos de giras y, cuando había fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows”, añadió.

Posteriormente, dijo en el programa de televisión DDM de El Trece que “yo estaba en San Luis esa vez y vi todo lo que pasó”.

Asimismo, aseguró que lo suplantó en una presentación en Punta del Este.

“Fue un show del Conrad, con Roberto Giordano, en 2008, ante 14 mil personas. Y Giordano dijo: ‘En minutos aterrizará el helicóptero que está dando vueltas, va a llegar la estrella, en esta noche especial. Hoy lo tenemos al gran artista, con todos ustedes: Luis Miguel’. Y salgo con el micrófono. Canté una canción y la gente decía: ‘¿Es o no es?’. Con la música y los movimientos cortos, engaña al ojo”, añadió Rey.

Después de que sus declaraciones se transformaran en una polémica, el productor del mencionado show en San Luis, Luis López, salió a afirmar que Rey “es un mentiroso” que solo buscaba llamar la atención en aquel entonces.

“Me sorprende, porque a este chico no lo vi nunca. Estuve al costado del escenario con una de las productoras de Luis Miguel y nunca observé esa situación (...) Hubo un pequeño desperfecto con el sonido, pero esto no provocó lo que trascendió. Luismi sacó lo mejor de sí e hizo un show espectacular”, afirmó a Cadena 3.

A pesar de que el cantante y su equipo se han mantenido al margen de las recientes afirmaciones, en noviembre de 2015 se refirió a los rumores sobre supuestos dobles en una entrevista con la prensa argentina.

Desde Infobae detallaron que el “Sol de México” habló con la periodista Agustina Binotti, instancia en la que ella le preguntó si era un imitador.

“No, no lo soy. ¡Ojalá tuviera dobles! Así uno estaría ahorita grabando un disco, yo haciendo esta entrevista y mandaría a otro de gira por algún lugar (...) si me dedicara a desmentir cada cosa que se dice de mí, me tendría que retirar y no estaría haciendo nada más que desmentir esas cosas, es imposible”, recalcó Luis Miguel.