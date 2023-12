Si tienes 40 años o más, es probable que ya enfrentes molestias como sentir dolor de espalda o de rodillas cuando comienza o termina el día.

Aquello puede ser desmotivante, pero no es de sorprender: el cuerpo envejece con el paso del tiempo. Y eso también incluye a los músculos y nervios.

Independientemente de la edad, siempre es recomendable para la salud mantener una buena alimentación y una rutina de ejercicios.

Pero si no has recurrido a esto último durante un largo periodo, no te preocupes, ya que aunque empieces hoy puedes obtener beneficios.

Una investigación liderada por especialistas de la Universidad de Copenhague concluyó que un ejercicio en particular es especialmente útil para ayudar a que los nervios y los músculos sigan trabajando juntos.

Se trata nada más ni menos que del entrenamiento con pesas.

Y según el académico del Centro de Envejecimiento Saludable de dicha institución, Casper Søndenbroe, su estudio “demuestra que puede reforzar la conexión entre los nervios de la médula espinal y los músculos”.

“Esto protegerá la capacidad funcional del organismo y reducirá el riesgo de muerte de las motoneuronas de la médula espinal, que es clave para tener un cuerpo que funcione bien”, explicó en un artículo disponible en el sitio de la mencionada universidad.

Los hallazgos fueron publicados en la revista científica American Journal of Physiology: Cell Physiology.

Este ejercicio promete mantenerte en forma si tienes 40 años o más, según una investigación. Foto: referencial.

El entrenamiento con pesas y cómo puede ayudarte a estar en forma

La muestra que participó en el estudio reunió a un grupo de hombres de 70 años en promedio, quienes hicieron ejercicios de este tipo tres veces a la semana durante cuatro meses.

Cuando ya iban a la mitad de ese tiempo, los investigadores notaron mejoras significativas en su forma física e, incluso, en el tamaño de sus músculos.

En palabras de Søndenbroe, los resultados sugieren que “aunque se empiece tarde, se puede marcar la diferencia”.

“Por supuesto, cuanto antes se parta es mejor (...) aunque se tengan 65 o 70 años. Su cuerpo aún puede beneficiarse del entrenamiento con pesas”, enfatizó.

Pese a que este ejercicio promete beneficios, el especialista hizo hincapié en que no puede evitar el deterioro gradual de la forma física y la conexión entre músculos y nervios.

Más bien, ralentiza el desarrollo de aquello.

Es precisamente por esto que recomendó acumular “reservas” desde una edad temprana, para así tener una ventaja en los años posteriores.

“El entrenamiento con pesas es una de las formas más eficaces de ponerse en forma, independientemente de si se es joven o mayor. Tus músculos y tu fuerza física aumentarán, lo que te ayudará a manejarte en situaciones cotidianas”.

A pesar de que este trabajo es un avance, Søndenbroe manifestó que se requieren más investigaciones para conocer en profundidad cómo afectan estos ejercicios a la conexión entre los nervios y los músculos.

“Para ello, tenemos que introducir métodos diferentes, aunque nuestro objetivo sigue siendo conseguir que el mayor número posible de personas mayores no solo vivan más tiempo, sino que también experimenten bienestar”, sentenció.

Cabe destacar que siempre es recomendable acudir a un médico para evaluar tu caso en particular y las rutinas que puedes adoptar.