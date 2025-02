No es un secreto que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. No obstante, podrían haber personas más vulnerables al deterioro: un nuevo estudio reveló que existen tres condiciones de salud que podrían empeorar el daño al hígado.

En conversación con CNN , el doctor Andrew Freeman , director de prevención cardiovascular y bienestar en el National Jewish Health, explicó la investigación y aseguró que existe un consumo problemático en gran parte de la población estadounidense no solo de alcohol, sino de alimentos ultraprocesados.

Y es el conjunto de todo ello lo que lleva a que decenas de miles de personas vivan con problemas de salud que, finalmente, pueden empeorar los riesgos de sufrir enfermedades como daños hepáticos graves, presión arterial alta o diabetes al consumir bebidas alcohólicas.

Estas son las tres condiciones de salud que podrían poner en excesivo riesgo a tu hígado, según la investigación.

Estos 3 problemas de salud pueden empeorar el daño a tu hígado si tomas alcohol, según un estudio

Los 3 problemas de salud que empeoran el daño al hígado al consumir alcohol

Según el estudio publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology , las siguientes condiciones de salud pueden duplicar el riesgo de sufrir daños hepáticos graves tras el consumo de alcohol:

Un estómago grande. Diabetes. Presión arterial.

“Sabemos que el alcohol es tóxico para el hígado y todos los grandes bebedores corren el riesgo de sufrir una enfermedad hepática avanzada”, aseguró el autor principal del estudio, el Dr. Brian Lee de la Universidad del Sur de California .

Además, añadió que “el hecho de que una persona no tenga una gran barriga, presión arterial alta o diabetes no significa que sea seguro consumir alcohol en exceso”.

El Dr. Freeman (quien no participó en el estudio) dijo que, en general, muchas personas no cuidan su salud y no miden el consumo de ultraprocesados, como hot dogs, salchichas, tocino, pepperoni o jamón, está muy normalizado en la cultura estadounidense.

Pero, ¿qué tiene que ver lo anterior con el alcohol?

“Cuando se ingieren alimentos altamente procesados, ricos en grasas y azúcares, la insulina se dispara, lo que genera resistencia a la insulina, exceso de azúcar en sangre y, por último, hígado graso. Y si además se bebe, el riesgo se amplifica”.

Así también pasa con la obesidad y la presión arterial alta: todos estos problemas hacen que se acumule grasa en el hígado, y el consumo de alcohol, que es altamente tóxico para este órgano, empeora el panorama.

Estos 3 problemas de salud pueden empeorar el daño a tu hígado si tomas alcohol, según un estudio

Qué le hace el alcohol a nuestro hígado según los médicos

Según explicó el médico, el consumo de alcohol daña las células del hígado al tratar de metabolizarlo.

Y es en este proceso donde, al tener un hígado graso, la acumulación de grasa empeora, poniendo en riesgo así a este órgano a estar constantemente inflamado y a tener cicatrización.

Todo esto puede culminar en una cirrosis, que aumenta el riesgo de tener una insuficiencia hepática y cáncer de hígado.

Según el Dr. Brian Lee, los hígados de los bebedores moderados a fuertes tenían un aumento significativo de cicatrices en este órgano.

“Los resultados identifican un segmento de la población con riesgo muy alto de sufrir enfermedades hepáticas y sugieren que los problemas de salud preexistentes pueden tener un gran impacto en cómo el alcohol afecta al hígado”, dijo en un comunicado.