Florencia Eluchans: “Creo que todo lo importante surge en el momento adecuado”

* Leo

Relatos reunidos, de Hebe Uhart. Son escritos y cuentos de esta autora argentina tan destacada. Me lo regaló alguien muy especial, recién para el lanzamiento de mi novela.

* Veo

He visto casi todas las obras del Teatro Mori online. Creo que han logrado mezclar muy bien la adaptación al formato con la profundidad de los textos. Un kilo de cenizas es mi favorita.

* Creo

En los ciclos de la vida, literalmente. Creo que todo lo importante surge en el momento adecuado.

* Bailo

Me gusta bailar aunque no bailo bien. Soy más bien tímida y prefiero conversar en la esquina, o sea soy una lata.

* Tomo

Sangría; desde que partió la primavera, mucha sangría.

* Uso

Mi celular. A ratos me da rabia la dependencia que me produce algo tan pequeño.

* Como

De todo, pero me he pasado la cuarentena comiendo brócoli salteado con aceite de oliva. Me gusta casi quemado, aunque ahora ya no sé si me gusta.

* Escucho

Las Raras podcast. Son historias entretenidas de mujeres diversas y valientes.

* Compro

Cornershop, me parece el mejor invento en años.

* Admiro

A los escritores Ian McEwan y Delphine de Vigan, por la calidad de sus textos y su nivel de profundidad.

* Practico

Me gusta mucho jugar tenis. No lo hago tan seguido como quisiera y, por lo mismo, tiro la pelota a la red o fuera de la cancha, pero me fascina.

* Otros

De chica coleccioné varias cosas. Tuve una colección de latas de bebidas inmensa, la puedo imaginar y me da mucha nostalgia. Todo me da nostalgia de esa época de mi vida.