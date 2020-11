Gabriel León: Creo que la educación (particularmente la preescolar y la primaria) es la clave para transformar a Chile en un país más justo y feliz

* Leo

Estoy leyendo Un verdor terrible, de Benjamín Labatut. Me lo enviaron de regalo y me encantó. En revistas, la versión digital de The Atlantic, que tiene una sección de ciencia maravillosa.

* Veo

Hemos visto muchos documentales; el último fue The family next door. Tremendo. En series, estoy esperando ansioso lo último de Better Call Saul, mi serie favorita. Por mientras vemos The Office.

* Admiro

A Carl Sagan, astrónomo y comunicador científico que ha sido un referente para mi trabajo. Siempre resaltó el valor del pensamiento científico y el acceso democrático al conocimiento.

* Creo

Que la educación (particularmente la preescolar y la primaria) es la clave para transformar a Chile en un país más justo y feliz.

* Uso

En enero decidí que iba a empezar un podcast, así que me compré un buen micrófono y ha sido la mejor inversión de la pandemia. Unas pantuflas de lana chilota fueron un acierto también.

* Viajo

Me gusta mucho Pichilemu y su mezcla de campo y playa, tanto que queremos vivir ahí en el corto plazo. Y quiero volver a Portugal, estuve ahí en 2014 y me encantó.

* Como

Prepandemia íbamos harto a los bares Valdivia y La Providencia, también al Le Bistrot (el de Lyon y el de Lastarria). Ahora mismo añoro un rumano completo de La Fuente Alemana.

* Escucho

Por estos días estoy pegado con el primer disco solista de Matt Berninger, vocalista de The National, que fue lanzado hace muy poco (Serpentine Prison).

* Sigo

En Twitter me gusta leer lo que comparten @Censelio, @cgainza,@criordor, @ajweinstein y @Espelunco. En Instagram, me encanta la curatoria de historia que hace Edu Castillo (@edu_castillo).

* Compro

Adquirí una bicicleta de spinning para tratar de palear los efectos de la pandemia y mantener la forma. Y lo conseguí (convengamos que “redondo” es una forma).