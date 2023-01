“Habría sido otra mujer que Armie Hammer intentó comer”: Dakota Johnson se burla del actor y sus acusaciones de canibalismo

Algunas risas incómodas provocó Dakota Johnson, actriz reconocida por su papel en Cincuenta sombras de Grey y encargada de entregar el premio Ícono Internacional del Instituto Sundance al director Luca Guadagnino. Y es que, en la cena inaugural del evento, bromeó acerca de una parte de la película Call me by your name, de Guadagnino, donde aparece el actor Armie Hammer, acusado de agresión sexual, compartir fantasías caníbales y de abuso físico y emocional.

Se trata de una escena icónica donde Elio, personaje interpretado por Timothée Chalamet, utiliza un durazno para autocomplacerse y, después, Oliver -representado por Armie Hammer- se come la fruta.

“Luca me había pedido que hiciera el papel del durazno, pero nuestros horarios entraron en conflicto”, rió la actriz. “Gracias a Dios, porque entonces habría sido otra mujer que Armie Hammer intentó comer”.

Pero no terminó ahí. Después dijo: “han pasado cinco años desde que se estrenó esa película aquí y Luca no ha dejado de llevarnos a lugares emocionantes. ¿Quién sabía que el canibalismo era tan popular?” refiriéndose a la película del director estrenada en 2022, Bones and All.

Las acusaciones de canibalismo de Armie Hammer

Cabe resaltar que las acusaciones sobre las fantasías caníbales no han sido verificadas hasta el momento y las de agresión sexual y abuso emocional y físico han sido negadas por el actor. Además, no se han presentado cargos formales en contra suyo.

El caso fue intensamente reporteado por el documental House of Hammer: Secretos de Familia, disponible en HBO Max.

No obstante, tras el escándalo, Hammer entró por seis meses a un centro de rehabilitación por su adicción al alcohol, drogas y sexo en mayo de 2021.

Su ex esposa, Elizabeth Chambers, de quien se separó el año 2020, aseguró que el actor se ha “enfocado en su curación” y que “todo lo que importa es que él es el mejor padre para nuestros hijos”. También reconoció que “la gente tiene fallas. La gente comete errores horribles. La gente cambia, por cierto” y que están en buenos términos, pero de una manera “no romántica”.