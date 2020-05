Hernán Contreras: “Este freno me ha enseñado a tratar de vivir el presente”

* Leo

Hace poco leí el libro Historia del arte, de Gombrich. He aprovechado de releer obras de Shakespeare y de a poco leo 4 3 2 1, de Paul Auster, mi escritor favorito.

* Veo

Casi todas las nominadas de los Oscar de este año: Jojo Rabbit, Ad Astra, Joker, A marriage story y The Irishman. Capone también, que no tuvo muy buena crítica, por ver a Tom Hardy que es un actor que admiro mucho. En YouTube veo rutinas de stand up de Bill Hicks, las recomiendo.

* Admiro

A Bill Hicks, Paul Auster, John Frusciante, Harold Pinter, River Phoenix… por nombrar algunos.

* Viajo

Cuando esto pase, me gustaría ir una semana a un all inclusive. Aparte, me gustaría conocer Finlandia, Suecia, Dinamarca, Rusia, China y Japón.

* Bailo

Soy fan de bailar en matrimonios. Soy buen invitado.

* Escucho

Descubrí una banda que me rayó, se llama Rocket Juice And The Moon, un proyecto que duró un par de años con el vocalista de Blur (Damon Albarn), Flea (Red Hot Chili Peppers) y Tony Allen (percusionista de Fela Kuti).

* Tomo

Una combinación muy buena de Ballantine’s con jugo de pomelo y ginger ale. La recomiendo.

* Uso

En cuanto a ropa, tengo un polerón regalón. La gente en Instagram ya lo conoce. ¿Tecnología? El celular para todo.

* Creo

Difícil resumir... creo que este freno me ha enseñado a tratar de vivir el presente.

* Practico

Estoy haciendo Ashtanga yoga. Transmito clases de yoga integral de una amiga instructora (@franciscafry) tres veces a la semana por Instagram.

* Otros

Tocar bajo y transmitir lives en Instagram, que son una buena instancia para estar en contacto con la gente, comunicar y acompañar. Además, Duolingo se ha vuelto mi pasatiempo favorito… aprendiendo alemán y refrescando lo que sé de inglés.