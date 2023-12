Jada Pinkett-Smith confiesa que bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Óscar salvó su matrimonio

En toda la historia de los Premios Óscar, uno de los momentos más controversiales y que continúa siendo recordado por los espectadores es la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock.

El hecho ocurrió específicamente en la edición número 94 del evento, celebrada en marzo de 2022. Mientras Rock presentaba el premio de mejor largometraje documental, comenzó a bromear sobre la cabeza rapada de Jada Will-Smith, esposa del actor, quien tuvo que afeitarse el cabello producto de la alopecia.

A Will, quien ese día ganó el Óscar a mejor actor por su interpretación en El método Williams, no le parecieron bien las palabras del comediante y subió al escenario para propinarle una cachetada frente al público. “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”, diría segundos después del ataque. Al comienzo muchos pensaron que se trataba de una escena pactada, pero no lo era.

El incidente tuvo varias consecuencias para el protagonista de El príncipe de Bel-Air. Tuvo que disculparse varias veces con la Academia, renunció a ella y se determinó que tendría prohibido asistir a sus actos durante una década.

Jada Pinkett-Smith, por su parte, dejó ver que no estaba completamente de acuerdo con el acto que hizo el padre de sus hijos. Esto, ya que en ese momento estaban haciendo “vidas separadas” y solo habían asistido a los premios “como familia, no como marido y mujer”, según reveló la actriz a People.

Sin embargo, ahora su versión ha cambiado un poco. Y es que Jada está segura que aquella polémica bofetada influyó positivamente en la crisis matrimonial que tenía con Will.

El momento en que Will Smith le propinó una bofetada a Chris Rock. Foto: Reuters.

Cómo afectó la bofetada al matrimonio de Jada Pinkett-Smith y Will Smith

De acuerdo a Jada, el acto que cometió Will en los Premios Óscar 2022 terminó marcando un antes y un después en su relación.

“Estuve a punto de no asistir a los Óscar ese año, pero me alegro de haberlo hecho”, relató la actriz de 52 años en una entrevista con el sitio británico Daily Mail.

Incluso, a casi dos años del hecho, Jada la denomina “la bofetada santa”, dado que después solo comenzaron a ocurrir cosas positivas.

“Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría el lado de Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?”, se pregunta la también productora.

Cabe recalcar que para el momento en que sucedió el incidente la reconocida pareja de Hollywood llevaba separada seis años, pero seguía apareciendo en eventos públicos. Simplemente habían tomado la decisión de no revelarlo porque no se sentían preparados, confesaba la empresaria en su libro de memorias, Worthy, publicado en octubre de este año.

Jada Pinkett y Will Smith se casaron en 1997 y tienen dos hijos.

Pese a que ya no están juntos, Will y Jada no han pensado en formalizar legalmente su separación ni tampoco es algo que esté entre sus planes futuros. De hecho, la actriz advirtió en sus memorias que hizo una “promesa” de que nunca habrían razones para que se concretara el divorcio.

“Ambos estamos envejeciendo. Y además, llevamos juntos 30 años, así que, aunque llegue alguien nuevo, ninguno de los dos irá a ninguna parte. Somos una familia que necesita cuidarse unos a otros y siempre lo estaremos. A veces hace falta una crisis para que te des cuenta de eso”, declaró Jada al sitio británico.

En octubre pasado, Will decidió romper el silencio sobre las memorias de su expareja y apuntó que estas lo “despertaron”. En un mensaje enviado a The New York Times, el protagonista de En búsqueda de la felicidad y Soy leyenda llenó de elogios a Jada, asegurando que “más resistente, inteligente y compasiva” de lo que él pensaba.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida se produce una especie de ceguera emocional”, planteó el intérprete.