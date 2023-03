Esta historia contiene relatos de abuso sexual que pueden resultar fuertes y perturbadores para las personas sensibles.

Una partida cargada de graves abusos sexuales podría estar por terminar para Alejandro Ramírez, un destacado jugador y entrenador de ajedrez, oriundo de Costa Rica, que juega bajo la bandera estadounidense.

Y es que han pasado tres años desde que Jennifer Shahade, una ajedrecista connotada y bicampeona norteamericana, decidió romper el silencio y alertar a la federación de ajedrez de Estados Unidos y a un club de St. Louis de los abusos que sufrió a manos de Ramírez, pero no obtuvo ninguna respuesta.

Por ello, decidió recurrir a su cuenta de Twitter para denunciarlo, acto que inspiró a que otras mujeres que habían sufrido lo mismo decidieran contar sus historias.

Jaque mate: el maestro de ajedrez que pasó años impune tras abusar de al menos ocho mujeres. Foto: Chess Tournament Services

“Se acabó el tiempo”

Jennifer Shahade tenía 33 años cuando fue abusada dos veces por Alejandro Ramírez, quien entonces tenía 26. Se resistió a la violencia y el manoseo que el agresor intentó, provocando un profundo horror y miedo en la jugadora, y a partir de ello intentó evitar estar cerca de él.

Pero en 2020, la federación norteamericana de ajedrez los seleccionó a ambos para ser comentaristas de la transmisión del campeonato juvenil femenino. Jennifer se rehusó a trabajar con su agresor y aprovechó la ocasión para denunciarlo. Y aunque reemplazaron a Ramírez por otro maestro, esta no era sanción suficiente para lo que había hecho y, en búsqueda de justicia para su caso, recibió un portazo en la puerta con una resolución que parecía más una burla.

Alejandro Ramírez no solo era el empleado mejor pagado del Club de Ajedrez de St. Louis, sino que lo designaron como entrenador del equipo femenino de Estados Unidos para la Olimpiada en Chennai, India, en 2022.

Shahade, además de ser gran maestra en el mundo del ajedrez, tiene una lucha constante para hacer el ajedrez un deporte más inclusivo para las niñas y minorías de género, por lo que la impunidad de Ramírez la llenó de impotencia y frustración.

Y este sentimiento aumentó cuando algunas jóvenes ajedrecistas, la mayoría menores de edad, comenzaron a acercarse a ella y contarle que Alejandro Ramírez las había abusado, con un modus operandi idéntico.

Jennifer Shahade.

Nuevas denuncias contra Alejandro Ramírez

Las jóvenes le contaron a Jennifer que su entrenador se aprovechaba de ellas en fiestas y celebraciones, aprovechando que había alcohol entremedio y que incluso entraba a ocultas en sus habitaciones.

Con lo que le había pasado una década atrás y los nuevos antecedentes, se dio cuenta que su abusador seguía haciendo lo mismo, una situación que no había cambiando ni al haber hecho reclamos a las autoridades del ajedrez locales y nacionales, por lo que decidió hacer una última jugada: una denuncia pública.

“Se acabó el tiempo” fue el título que le dio al tuit que escribió el 15 de febrero de este año, donde denunció lo que ella y otras mujeres estaban viviendo: “Vi evidencia alarmante, incluidos mensajes de texto que admitían el abuso de una menor mientras él la entrenaba, así como otro mensaje a una presunta víctima sobre ser una ‘tentadora’ menor de edad”.

A raíz de ello, The Wall Street Journal comenzó a investigar el caso y pudo entrevistar a varias víctimas, trabajo que dejó datos perturbadores sobre el ajedrecista: “Físicamente agresivo mientras las besaba y manoseaba a la fuerza, sin sus consentimientos, les suministraba vodka”.

Jaque mate: el maestro de ajedrez que pasó años impune tras abusar de al menos ocho mujeres

Tres de las ochos mujeres eran menores de edad

Una de ellas fue Claire Grothe, que decidió no hablar de forma anónima. Contó que conoció al jugador en 2014, en un bar italiano. “Él me tomó del brazo y me metió en el baño, me empujó contra una pared, me besó a la fuerza y me metió la mano por el cuello de mi vestido para tocarme el pecho. Logré empujarlo y me marché”, relató.

“Una noche me preguntó si podía llevarle pastas de dientes a su habitación”, cuenta una joven anónima que contó lo que Ramírez le hizo cuando ella tenía 15 años. “Una vez dentro, me empujó frente a una mesa y comenzó a besarme aunque yo apartaba mi cabeza. Luego por mensajes de texto me dijo que me engañó con el pedido de la pasta, lo que en verdad quería era desnudarme y casarse conmigo”. Además, agregó que el año siguiente, Ramírez volvió a acosarla, logrando inmovilizarla en una cama para intentar desnudarla.

Otra jugadora contó que cuando tenía 16, Ramírez era su entrenador y en una noche de clausura, la invitó a ella y a otra menor a su habitación para celebrar con un trago. Más tarde, el hombre la llevó a su habitación e intentó tener relaciones sexuales con ella, quien estaba influenciada por los efectos del alcohol. A pesar de que se negó, cuenta que tuvieron sexo oral sin su consentimiento.

Y así siguen las duras historias de las jóvenes que, sometidas a la impunidad y el “poder” de su entrenador”, sufrieron actos que las dejó marcadas y con miedo de hablar.

Incluso, la investigación comprobó que existía una carta donde el abogado del club de ajedrez estaba al tanto de las acusaciones iniciales de Shahade en 2020, sin embargo, de todas maneras fue nombrado como entrenador del equipo olímpico femenino.

Alejandro Ramírez de niño. Foto: FCA Costa Rica

La defensa de Alejandro Ramírez

“Está claro que las investigaciones sobre las acusaciones de comportamiento inapropiado han demostrado ser una distracción negativa para el club; a pesar de mi cooperación con la investigación reconozco que mi afiliación al club no es lo mejor actualmente”, escribió Alejandro Ramírez, quien es considerado un niño prodigio en el ajedrez, logrando alcanzar el título de gran maestro a los 15 años.

Y ahora que se destapó con mayor fuerza el caso, a Ramírez se le retiró su permiso de entrenador del equipo universitario del club de ajedrez de St. Louis y la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) lo sacó de su cargo de integrante de la Comisión de Atletas.

También, otras destacadas ajedrecistas, como Susan Polgar -campeona mundial de ajedrez femenino Clásico, Blitz y Rápido- dijo que “hay muchos misóginos en serie, pervertidos y sexistas que se aprovechan y abusan de las mujeres en nuestro mundo del ajedrez. Algunas mujeres que hablaron, incluida yo, fueron despedidas, atacadas y, peor aún, castigadas”.

“Ya es hora de una nueva era de ajedrez en la que hagamos todo lo posible para que las mujeres, las niñas y todos los niños se sientan completamente seguros y bienvenidos”, dijo Shahade.