Javiera Tapia: “Admiro el comedor popular Luisa Toledo, de Villa Francia”

* Leo

Acabo de terminar de leer Falso espejo, de Jia Tolentino, y comencé con Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero. En cuanto a prensa, estoy pendiente de todo lo que publica Laura Snapes sobre música en The Guardian.

* Veo

Estoy siguiendo los diferentes festivales online que está desarrollando Filmin en su plataforma. Pude ver Ghost Walk de Yu Eun-jeong y Our Body de Han Ka-ram, ambas dentro de Indie & Doc Fest: Nuevas directoras del cine coreano. También me obsesioné con The Real Housewives of Beverly Hills, que está en Netflix.

* Como

La cuarentena y el encierro me han llevado a tener muchos antojos de comidas que preparaba mi abuela, así que me paso los días cocinando. Porotos con riendas y cazuelas (sin carne, pero con la papa, el choclo y el zapallo bien puestos).

* Admiro

A Arheli García, una productora de eventos masivos increíble. Además de ser muy buena en lo que hace, es la prueba viva de la generosidad y el compañerismo. También a Inés Encina. Admiro mucho el trabajo que hace en la escuelita Camilo Cienfuegos y el comedor popular Luisa Toledo, de Villa Francia.

* Sigo

En Twitter me gusta seguir a periodistas latinas que admiro, como Juana Giaimo y Romina Zanellato, ambas de Argentina. En Instagram sigo a muchas ilustradoras. Mis favoritas son @catalina.m.i y @desobedienciavisual (ella es la artista a cargo de las ilustraciones de mi libro).

* Uso

Desde este año estoy usando lentes de forma permanente, me imagino que por el paso del tiempo y también por el uso excesivo de pantallas. También estoy editando mucho audio en Adobe Audition, por el podcast que semanalmente publicamos en POTQ Magazine.

* Practico

Me gusta el yoga. Antes de practicarlo era muy incrédula y desde que comencé a hacerlo, la verdad es que veo cómo mi cuerpo se hace más fuerte y me baja la ansiedad.