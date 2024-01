Según las tramas de las películas, es normal que en muchas ocasiones veamos actores y actrices sin ropa. Y es que cada entrega es clasificada para una audiencia en específico y determina si es apto para niños o solo para adultos. Y la exitosa actriz Julia Roberts ha optado por mantenerse en la línea de “apropiado para todas las edades”.

Así lo reconfirmó en una reciente entrevista con British Vogue, donde Roberts, de 56 años, aseguró que desde siempre ha mantenido una decisión firme para elegir papeles donde pueda mantener su ropa puesta.

Pero, ¿qué la llevó a tomar esta decisión?

Julia Roberts revela por qué nunca aparece desnuda en las películas

Por qué Julia Roberts prefiere no desnudarse en las películas y series

El director de cine Richard Curtis fue quien entrevistó a la icónica Julia Roberts y le preguntó si su decisión de no desnudarse ante las cámaras era porque tenía “algún sentimiento de responsabilidad hacia otras mujeres”.

“No es por criticar las decisiones de los demás, pero para mí no quitarme la ropa en una película o no ser vulnerable físicamente es una decisión que tomo para mí misma. Pero en efecto, estoy eligiendo no hacer algo en lugar de elegir hacer algo”, respondió la actriz.

Entre la conversación, salió a flote que la prima lejana de Roberts es Gloria Steinem, una periodista y reconocida feminista en Estados Unidos. Esto, y la responsabilidad de ser una de las actrices más reconocidas por décadas, la habría impulsado a querer ser un ejemplo de que una mujer famosa puede tomar sus propias decisiones.

“Creo que sería más importante decir que las cosas que elijo no hacer son representativas de mí”.

Julia Roberts revela por qué nunca aparece desnuda en las películas

En esta línea, la protagonista de Mujer Bonita y Comer, rezar, amar aprovechó el espacio para hablar sobre cómo la industria ha cambiado con los años, pues ella comenzó muy joven, a los 21.

“Hay tantos elementos para ser famoso ahora que parece agotador. (...) No soy una persona joven que comienza en el mundo del espectáculo en el siglo XXI, pero (...) ahora parece más caótico. Hay más elementos, hay más ruido, hay más salidas, hay más cosas”, se sinceró.

Pero también, reconoció que lo que más agradece es que su éxito laboral haya llegado antes que su vida familiar, porque así, no tenía que elegir entre el trabajo o sus seres queridos. Sin la necesidad de seguir trabajando, se pudo dar una pausa para “nutrir mi vida hogareña”.

“Tengo amigas que tenían que hacer malabares entre estar en el trabajo y tener que ir al baño, y ya sabes, sacar ese extractor de leche. Por eso, permitirme el lujo de quedarme en casa y estar con mi familia, siento una profunda gratitud por ese momento”.