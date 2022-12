La historia de “Danca do Pombo”, la canción que hizo bailar a Tite con Richarlison

Durante la jornada de ayer, Brasil derrotó a Corea del Sur por cuatro goles a uno, en lo que fue una nueva fecha por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Si bien, la victoria contó con marcas de Vinicius Junior (7′), Neymar (13′), Richarlison (29′) y Lucas Paquetá (36′), el momento más exaltante de la jornada fue cuando Tite, el entrenador brasileño que se caracteriza por su perfil serio, entró al campo para celebrar con los jugadores y hacer la coreografía de “Danca do Pombo” tras la tercera anotación.

Aquel baile se ha convertido en toda una referencia hacia el delantero del Tottenham, luego de que en 2018 subiera un video danzando la canción de MC Faísca e os Perseguidores, una acción que repitió en numerosos partidos y que le significó ganarse el apodo de “Pombo” (paloma, en portugés).

Según declaraciones reunidas por Infobae en la conferencia de prensa del encuentro, jugadores como Empaquetá y el propio Richarlison revelaron que el técnico les había prometido replicar la coreografía en caso de que metieran goles.

“Me llamó y me pidió que le enseñara la ‘Danca do Pombo’. Es importante que nos traiga alegría también a nosotros. Que la gente nos contagie en el campo, es muy importante”, dijo el delantero tras la cita, mientras que Tite destacó la importancia de que los entrenadores se adapten “al lenguaje de los deportistas, que es el baile, el juego”.

Incluso, en redes sociales también circula un video en el que se puede ver cómo Richarlison le enseña la coreografía al ya retirado Ronaldo Nazario.

Pero, ¿cuál es la historia de esta icónica canción?

“Danca do Pombo”: desde Río de Janeiro hacia el mundo

Corría 2014 cuando la banda de Río de Janeiro, MC Faísca e os Perseguidores, publicó un nuevo sencillo titulado “Danca do Pombo”, el cual contó con una coreografía en la que se imitaban los movimientos de una paloma.

Según contó al diario brasileño O Globo el líder del grupo, Tiago Oliveira, escribió la canción luego de que dicho animal ensuciara su camisa mientras estaba en una cita con su novia de aquel entonces.

Tras el incidente, llegó a su casa y le contó la historia a su familia a través de una imitación, lo que generó risas y la idea de materializar su experiencia en un tema.

A pesar de que durante los primeros años tuvo escasas reproducciones, todo cambió cuando Richarlison subió un video bailándola en 2018, un acto que cambió la vida de la agrupación carioca.

“Mi mundo dio un vuelco”, dijo Olveira al citado medio, “le he dado las gracias muchas veces, me responde, me etiqueta en publicaciones”.

En este sentido, el músico sentenció en referencia al partido contra Corea del Sur: “ya me pongo contento viendo a la selección, pero cuando vi a Richarlison marcar el gol, fue una explosión”.