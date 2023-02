La historia de la polémica sobre desigualdad en TikTok generada por un simple bolso de mano

Singapur, un país asiático que cuenta con una de las economías más abiertas del mundo, ha estado marcado por un debate que involucra a un simple bolso y la red social TikTok.

En dicha plataforma, Zoe Gabriel, una joven de 17 años, tuvo la idea de celebrar un regalo que representaba “su primer bolso de lujo”.

Sin embargo, no toda su audiencia celebró el hecho. En primer lugar, se trataba de una pieza de la compañía minorista Charles & Keith, denominada como “Pequeña CK” (Calvin Klein), la cual no es precisamente una marca de lujo. Más aún, el bolso tenía un costó de casi 80 dólares singapurenses (alrededor de 48 mil pesos chilenos), lo que para algunos tiktokers no representó un mayor símbolo de estatus. De ahí que las reacciones no se hicieron esperar.

De hecho, la publicación inicial de Zoe, que logró más de 22 millones de visitas, dio pie tanto a comentarios despectivos como a una discusión sobre los problemas de clase y la desigualdad social en el país asiático.

Una situación no menor considerando la riqueza que ha logrado establecer Singapur con el desarrollo de su apertura económica al mundo. Algo que tiene su representación más popular en la película “Crazy Rich Asians”.

Un regalo de su padre

Según consta en BBC, algunos comentarios criticaron que se tildase de lujo a una pieza de una marca de gama media, mientras que otros simplemente se burlaban de la celebración de un ítem que no era de alto costo. “Llamar a esto lujo es lo mismo que llamar a un restaurante de comida rápida comida fina”, expresó uno de los comentarios.

Ante la marejada de cuestionamientos, la joven creó un nuevo video en el que explicó su punto de vista. “Al crecer, no tenía mucho. Mi familia no tenía mucho. Para ti, una bolsa de $80 puede no ser un lujo, pero para mí y mi familia, es mucho”, dijo.

La reacción a esa publicación fue principalmente positiva, dando pie a que la propia marca Charles & Keith la invitase a una cena junto a uno de sus fundadores.

No obstante, ese tipo de gestos no impidieron que la joven se sintiese triste por las reacciones negativas que despertó su publicación, entre las que inclusive hubo críticas a su padre, el autor del regalo. “Tampoco entendía por qué era tan difícil para la gente entender por qué la bolsa significaba tanto para mí, en un sentido sentimental y monetario”, explicó.

Lawrence Wong, primer ministro delegado de Singapur, también se refirió a la polémica. Abordando uno de los desafíos del país, sobre la creciente divergencia en los salarios entre trabajadores de diferentes niveles educativos, el político recalcó que es necesario cambiar la mentalidad y las perspectivas existentes hacia el valor que se le da a los trabajos.

Pero, según planteó, lo anterior no será posible si no se valora o no se le da dignidad al otro. Por eso Wong cuestionó que las personas se comparen con otros, tal y como sucedió con el tema del bolso de Zoe Gabriel, buscando definir quién es “mejor” por las “razones equivocadas” relacionadas con el estatus y el prestigio social.

Pueden ver el video original a continuación.