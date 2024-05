La icónica casa de Mi pobre angelito está en venta: este es su precio.

La mansión donde transcurre la película Mi pobre angelito (1990) fue puesta en venta por una millonaria cifra, según indica un anuncio de la empresa inmobiliaria Zillow.

El famoso filme, especialmente visto durante la época navideña, retrata la historia del carismático Kevin McAllister, un niño de 8 años que en plena Navidad se queda completamente solo en su casa después de ser olvidado por sus hermanos y padres, quienes emprenden un viaje a Francia por la festividad.

Gran parte de las escenas suceden precisamente en la vivienda, donde Kevin disfruta pasar su tiempo a solas al no estar su numerosa familia. Al mismo tiempo, es allí donde el pequeño debe enfrentar a Pesci y Stern, dos ladrones que a toda costa quieren entrar a la propiedad para robar.

Cuánto cuesta la casa de Mi pobre angelito

De estilo gregoriano, la casa del largometraje protagonizado por Macaulay Culkin fue construida en el año 1921 y se ubica en la 671 Lincoln Ave de Winnetka, Illinois.

Según establece Zillow en su sitio web, el precio de venta de la propiedad es de US$ 5,25 millones.

En su interior cuenta con cinco habitaciones, seis baños, una sala de ejercicios, oficina, cocina, sala de estar, lavandería y una zona para la despensa. También se incluyen electrodomésticos como el refrigerador, horno, microondas, estufa, lavadora y otros más.

“Ubicada en una pintoresca calle arbolada en el corazón del este de Winnetka y elegantemente ubicada detrás de una puerta de hierro forjado, la propiedad personifica la arquitectura suburbana clásica de Chicago. La residencia en sí es una obra maestra de estilo tradicional con un plano fluido que rebosa calidez, carácter y detalles exquisitamente elaborados”, detalla el sitio.

Así luce la casa de Mi pobre angelito. Foto: Airbnb.

No es la primera ocasión en que la vivienda está en venta, puesto que en el 2012 Tim y Trisha Johnson la compraron por US$ 1,58 millones. Según contó la propietaria a The Wall Street Journal, inicialmente ella no se dio cuenta que era la casa de Mi pobre angelito, su película favorita.

“Cuando nuestro agente inmobiliario la añadió a nuestra lista de casas para ver, descubrimos que estaba en Winnetka”, detalló. Finalmente, terminó por quedar rendida por su estilo gregoriano y su gran jardín exterior.

La propiedad tuvo algunas transformaciones en el 2018. Sin embargo, los dueños procuraron conservar los detalles y rincones más icónicos para no que no perdiera su esencia.

“El elegante vestíbulo y la inolvidable escalera de entrada, así como los espacios formales de sala y comedor, permanecen prácticamente sin cambios en forma y estructura”, señalan en Zillow.

En el 2021 se alquiló brevemente como un Airbnb, ya que los huéspedes tenían la oportunidad de quedarse a dormir por una noche. Lo anterior, con el fin de que tuvieran una experiencia similar a la que muestra la película de John Hughes.

Ahora los propietarios decidieron venderla para así aprovechar las condiciones actuales del mercado. “Es una oportunidad de poseer una parte de la historia cinematográfica y crear recuerdos duraderos dentro de sus paredes icónicas”, concluye el anuncio de venta.

La sala de estar de la casa. Foto: Zillow.