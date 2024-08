La importancia para Ucrania de los aviones de combate F-16 en la guerra con Rusia

El domingo 4 de agosto el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó la llegada de los aviones F-16 de fabricación estadounidense que había solicitado a los aliados occidentales.

Se trata de aeronaves de combate que resaltan por su precisión y velocidad, las cuales serán utilizadas para contrarrestar la invasión que Rusia desarrolla en su territorio desde el 24 de febrero de 2022.

En un acto con las autoridades militares, el jefe de Estado celebró que ahora tienen los ejemplares a disposición de su Fuerza Aérea.

“Los F-16 están en Ucrania. Lo logramos. Estoy orgulloso de nuestros muchachos que están dominando estos aviones y ya han comenzado a usarlos para nuestro país”, declaró Zelenski en la instancia.

Según las agencias de noticias Reuters y AP, aunque no precisó cuántas unidades recibieron, planteó que todavía no es suficiente el número que poseen. Tampoco la cantidad de pilotos preparados que tienen para utilizarlos.

En este sentido, dijo que “lo positivo es que esperamos F-16 adicionales” y “muchos muchachos están entrenando ahora”.

La llegada de estos aviones se posiciona como un apoyo clave para las operaciones defensivas de Ucrania, ya que Rusia cuenta con una flota aérea más avanzada y numerosa.

En palabras de Zelenski, la llegada de estos F-16 marca “una nueva etapa de desarrollo” para las tropas de su país.

“Hicimos mucho para que las fuerzas ucranianas hicieran la transición a un nuevo estándar de aviación, la aviación de combate occidental”, aseguró el presidente.

También comentó que tuvieron numerosas reuniones diplomáticas y negociaciones con sus aliados.

“A menudo escuchamos ‘es imposible’ como respuesta, pero aún así hicimos posible nuestra ambición, nuestra necesidad defensiva”, recalcó.

La confirmación de Zelenski de que ya tienen los F-16 ocurrió apenas dos días antes de que Rusia reportara una incursión militar transfronteriza de las tropas ucranianas en la región de Kursk.

Aquel operativo, iniciado el martes 6 de agosto, se ha extendido y ha incrementado aún más las tensiones entre ambos países.

Se presume que uno de los objetivos de estos movimientos es desviar los recursos rusos desde zonas de Ucrania en las que han estado avanzando hasta otras que ahora deben resguardar y que son de relevancia estratégica.

Después de que se reportara dicha ofensiva, el mandatario ruso Vladimir Putin manifestó que están efectuando “una provocación a gran escala”.

Por qué los aviones de combate F-16 son importantes para Ucrania en medio de la invasión de Rusia. Foto: aviones F-16 de Ucrania en un lugar no revelado, el 4 de agosto de 2024.

Por qué los aviones F16 son tan importantes para Ucrania

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Jesús Núñez Villaverde, explicó en conversación con Deutsche Welle que estos F-16 son “una necesidad vital” para la nación del presidente Zelenski.

Más si se tiene en cuenta “la superioridad aérea que tiene Rusia con respecto a la fuerza aérea ucraniana”.

“En estos últimos tiempos lo que se ha comprobado es que ni aún así han conseguido el dominio total del espacio aéreo. Cabe pensar que ahora con el suministro de estos aviones estadounidenses F-16, Ucrania estará en mejores condiciones para poder hacer frente a esa estrategia de bombardeo sistemático por parte de Rusia, tanto de objetivos militares dentro del territorio ucraniano como también contra infraestructuras civiles y ataques indiscriminados contra la población civil”.

Sin embargo, el analista del IEACH sugirió que aunque este tipo de aeronave es un apoyo en medio de la guerra, no es “la mejor de las opciones” que hay en la actualidad.

“Están los F-35, los F-18 y otros aviones más desarrollados, pero en cualquier caso siguen siendo mucho más avanzados que los que tenía Ucrania. Y, desde luego, superiores también a los que puede tener ahora mismo Rusia sobre el teatro de operaciones”.

Respecto a qué tan necesaria es para Ucrania la llegada de más aviones F-16, dijo que es fundamental “entender que ningún arma por sí sola puede ganar una guerra”, lo que también aplica en este caso.

“La situación para el país es de dependencia absoluta de los suministros de los aliados occidentales. No estaríamos ni siquiera hablando de la guerra en Ucrania si no hubiera sido por la ayuda económica y militar que le viene prestando un grupo de alrededor de unos 40 países, con Estados Unidos a la cabeza. Desde ese punto de vista, creo que cualquier gobernante en la situación de Zelenski estaría diciendo exactamente lo mismo, que lo que tienen no es suficiente”.

A pesar de que afirmó que con los recursos que manejan actualmente —incluida la ayuda occidental— están alejados de concretar su objetivo de expulsar a las tropas rusas, sí pueden evitar que sigan ganando terreno en las regiones que ocupan y desde las que buscan abrirse paso.

El antiguo jefe del Estado Mayor del Ministerio de Defensa alemán, Nico Lange, dijo en una entrevista con The Economist que se espera que los nuevos F-16 que tiene Ucrania obliguen a los pilotos rusos a quedarse más atrás o correr mayores riesgos de ser derribados.

A esto se le suma que también podrían disparar misiles antibuque Harpoon contra la flota de Rusia en el Mar Negro.

Aún así, el excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, Ben Hodges, enfatizó al citado medio que se requerirá tiempo para que el ejército ucraniano adquiera experiencia operativa con estas aeronaves.

Y otro factor a considerar es que, además del entrenamiento de los pilotos que los manejarán, requieren de ingenieros de vuelo con la formación necesaria para cumplir con labores de mantenimiento.

No obstante, los F-16 que recibió Ucrania prometen ser más efectivos que los vehículos de combate aéreos que han estado utilizando desde que empezó la invasión rusa.