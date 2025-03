La libertad del caso de los Menéndez se ve más lejana: qué dijo el nuevo fiscal de Los Ángeles.

El caso de los hermanos Menéndez , quienes asesinaron a sus padres en una lujosa mansión de Beverly Hills en 1989, ha vuelto a estar en el foco mediático.

Sin embargo, esta vez por un mal pronóstico sobre su posible libertad.

La defensa de Erik y Lyle viene insistiendo desde hace meses que se anule su sentencia, para lo cual han aportado diversas pruebas.

En octubre del año pasado, el entonces fiscal del condado de Los Ángeles , George Gascón, aseguró que su oficina tenía “la obligación moral y ética” de revisar esas pruebas y que estaba de acuerdo con una nueva sentencia.

Pero todo eso ha cambiado con la llegada de Nathan Hochman, quien resultó electo como el nuevo fiscal tras las elecciones de noviembre y que, esta semana, aseguró que no apoyará una nueva sentencia para los Menéndez.

Qué dijo el fiscal de Los Ángeles por caso de los Menéndez

Lyle y Erik Menéndez han argumentado durante varios años que asesinaron a sus padres luego de que estos los sometieran a abusos sexuales y físicos desde temprana edad.

Sin embargo, el nuevo encargado de la fiscalía de Los Ángeles no cree en esa versión.

El lunes, dijo en una rueda de prensa que los hermanos no merecen recibir una nueva sentencia ya que por décadas han mentido sobre por qué cometieron los crímenes y que, hasta la fecha, no han aceptado toda su responsabilidad por haberles disparado brutalmente a Kitty y José Menéndez dentro de la casa familiar.

Erik y Lyle Menéndez asesinaron a sus padres, José y Kitty, en 1989.

“Los hermanos persisten en decir estas mentiras durante los últimos 30 años sobre su legítima defensa y persisten en insistir en que no sobornaron a nadie para cometer perjurio ni intentaron sobornar, entonces no cumplen con los estándares para una nueva sentencia. No cumplen con los estándares para la rehabilitación”, señaló el fiscal, consigna ABC News .

Hochman agregó que, si en algún punto los hombres que cumplen cadena perpetua en una cárcel de San Diego llegaran a sincerarse sobre “la responsabilidad de todos sus actos criminales”, reconocen que la versión de la legítima defensa es falsa y que sus padres no planeaban asesinarlos, es posible que a futuro el tribunal reflexione sobre esas afirmaciones y posiblemente determine si califican para “la rehabilitación y una nueva sentencia”.

Según el persecutor, solo entonces su oficina “hará lo mismo”.

“Nuestra postura es que no deberían salir de la cárcel”, explicó a los medios. “Llevamos esa postura al tribunal. El tribunal puede estar de acuerdo con ella, puede estar en desacuerdo con ella o puede modificarla en algún aspecto”.

El fiscal también pedirá al tribunal que retire la moción de nueva sentencia que presentó el año pasado su predecesor, Gascón, quien había pedido que los Menéndez volvieran a ser condenados a entre 50 años y cadena perpetua. Esto les habría brindado la posibilidad de ser elegibles para la libertad condicional. “Creo que han pagado su deuda con la sociedad”, dijo Gascón cuando hizo la recomendación.

Los tribunales deberán tomar la decisión final sobre si los hijos de Kitty y José serán sentenciados de nuevo, aunque la postura de Hochman ha puesto en riesgo esa posibilidad. Más allá de eso, para el 20 de marzo está fijada una audiencia de nueva sentencia por el caso.

Erik y Lyle Menéndez cumplen cadena perpetua en una prisión de San Diego.

Qué opciones tienen los hermanos Menéndez para salir de prisión

De acuerdo a la BBC , la nueva sentencia no es la única vía con la que Erik y Lyle podrían salir de la cárcel de San Diego luego de pasar tres décadas tras las rejas.

Otra opción que ha sido impulsada por sus defensores es realizar un nuevo juicio, para lo cual se han apoyado en nuevas pruebas que muestran que José Menéndez presuntamente cometió abuso sexual. Sin embargo, Hochman ha indicado que se opondrá a esta petición.

La clemencia, por otro lado, también puede ser otra opción para los hermanos. En febrero de este año, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó a la junta de libertad condicional que lleve a cabo una investigación para identificar si los Menéndez pueden representar un riesgo para la sociedad si son liberados.

Esa investigación incluirá varios factores, como el nivel de riesgo de los solicitantes, su conducta en prisión y si han participado en programas de rehabilitación.