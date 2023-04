La polémica de Katy Perry por burlarse de una madre joven en American Idol

Para miles de cantantes de todas las edades, llegar a un programa de televisión como American Idol puede ser una oportunidad para alcanzar la fama y cumplir sus sueños en la industria del entretenimiento.

Pero aquello se ve dificultado cuando reciben duros cuestionamientos de parte del jurado. Sobre todo cuando no están relacionados con la música que interpretan.

Hace unas semanas, la estrella pop y panelista de la instancia, Katy Perry, se enfrentó a una oleada de comentarios en su contra en las redes sociales, debido a que se le acusó de avergonzar a una concursante en el momento de su audición.

Katy Perry. Foto: Eric McCandless / ABC.

En aquella instancia, la joven en cuestión se presentó como Sara Beth Liebe y dijo que tenía 25 años y tres hijos, declaraciones que hicieron que la autora de “Dark Horse” se parara de su asiento y fingiera echarse de espaldas sobre la mesa.

“Si Katy se tumba en la mesa, creo que me voy a desmayar”, respondió la concursante sorprendida, a lo que la artista respondió en un tono serio, “¡cariño, te has tumbado demasiado en la mesa!”.

Sara Beth Liebe. Foto: American Idol

Aquel mensaje fue interpretado por muchos como una muestra de “mom shaming”, un término en inglés que —tal como sugiere su traducción— suele utilizarse para describir situaciones en las que se busca juzgar o avergonzar a las mamás.

La burla de Katy Perry a una madre joven en American Idol

Tras el controversial episodio en el set de American Idol, Sara Beth Liebe compartió un video en su cuenta de TikTok, en el que calificó su actuar como “hiriente”.

“Creo que las mujeres que apoyan y elevan a otras son geniales, y pienso que el ‘mom shaming’ es súper patético”, dijo, “ya es bastante difícil ser madre y ser mujer”.

Ahora, a un mes de dicha instancia, la joven anunció en un nuevo capítulo del programa que no tiene intenciones de seguir en él, por lo que renunció a su puesto como competidora.

“Esta oportunidad es genial, pero esta va a ser mi última actuación, porque mi corazón está en casa”, reveló al jurado compuesto por Perry, Lionel Richie y Luke Bryan, justo después de haber interpretado una versión de “Roxanne” de The Police, “así que me voy a mi hogar con mis bebés (...) me necesitan”.

Sara Beth Liebe. Foto: Eric McCandless / ABC.

Frente a esta situación, los críticos le pidieron que lo analizara detenidamente, a lo que ella respondió: “Ni siquiera sé lo que es el mundo del espectáculo”.

“Soy madre desde los 18 años. Estoy casada desde esa edad (...) todavía son todos muy pequeños (...) siento que no voy a ganar el programa de todos modos, así que mejor me voy”, sentenció ante la sorpresa de los presentes.

Lionel Richie, Katy Perry y Luke Bryan. Foto: American Idol.

Aun así, ese no sería su último paso en el mundo de la música, ya que a través de la mencionada red social confirmó que “muy pronto” estrenará una canción bajo su autoría, titulada “Bruises”.

Revisa cómo fue su audición inicial y el actuar de Katy Perry a continuación.