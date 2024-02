Javier Milei, presidente de Argentina, ha tomado a la artista Lali Espósito como blanco para atacar a la industria artística del país. Así lo mencionaron distintos medios locales, y es que a través de las redes sociales, televisión y radio, el mandatario arremetió contra la cantante sin tapujos y hasta con memes.

En su última aparición televisiva, Milei rebautizó a la artista como “Lali Depósito”, la acusó de cobrar fondos estatales para sus conciertos y la tildó de “parásito que vivió chupando la teta del Estado”. Le dijo que hacía playback en sus conciertos y reposteó memes que hicieron sus seguidores donde Lali huía con bolsas llenas de dinero, dejando atrás a niños pobres y famélicos.

“¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa (...) si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”, continuó Milei en una entrevista en radio.

Y es que Lali, cuando fue electo Milei, compartió una opinión en su cuenta de X que decía “qué peligroso, qué triste”, cuatro palabras que desencadenaron una ira imparable en la autoridad

Pero la cantautora no se quedó callada, y respondió a todas las acusaciones con un texto que ha sido avalado por sus fanáticos, quienes la defienden por el hostigamiento que está viviendo las últimas semanas.

La respuesta de Lali Espósito ante burlas y acusaciones del presidente de Argentina Javier Milei. Foto: REUTERS/Amir Cohen

La respuesta de Lali Espósito por las acusaciones que le hizo Javier Milei

“Mi nombre es Mariana Espósito. Nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22″, comenzó a escribir la artista en el texto dirigido a Javier Milei. “Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. En esos nueve tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme”.

Entonces, hizo referencia al dinero que recibe por su profesión: “Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. ¡Le pude comprar la casa a mis padres señor Presidente! No sabe qué emoción tan grande”.

También resaltó su trabajo en series, publicidades y películas que la llevaron a poder comprarse su propia casa, “algo no solo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. (...) Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo”.

Lali aprovechó para dar a conocer el trabajo y esfuerzo de los últimos 10 años en los que se decidió a dedicarse a la música. Relató que tuvo que invertir lo que ganó en la televisión para su carrera musical y recién el año pasado logró llenar su primer estadio de fútbol.

“Además de desarrollarme como artista, pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa (...) La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción”.

Y arremetió contra las acusaciones de Milei: “No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre (...) Creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa, vuelve a su discurso injusto y violento”.

“Le mando un respetuoso saludo”, firmó el texto.

Después, añadió una posdata con una peculiar propuesta: “Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión, lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”.

Puedes leer la carta completa a continuación.