La trastienda de Pedro Pascal en los Oscar: de la alfombra roja al saludo de Boric y los chistes con Elizabeth Olsen

Tal como ha venido sucediendo desde hace un tiempo, Pedro Pascal nuevamente acaparó las miradas de los espectadores. Esta vez ocurrió en la ceremonia de los Premios Oscar 2023, donde fue presentador por primera vez.

Para nadie es una sorpresa que el intérprete está pasando por un brillante momento dentro de su carrera. Su rol protagónico como Joel Miller en The Last of Us y su participación en The Mandalorian, han venido dejando en claro que Pedro Pascal es el actor del momento en Hollywood. Su sencillez, humor y cercanía con sus seguidores —especialmente los chilenos—, también han contribuido en alzarlo como una figura célebre muy querida.

Acá, lo que sucedió en la trastienda de Pedro Pascal en los Oscar.

En compañía de su hermana, Javiera Balmaceda

La primera aparición del aclamado actor nacional sucedió en la alfombra roja del Teatro Dolby en Los Ángeles, donde Pascal llamó la atención por escoger un elegante y clásico atuendo: un traje color negro y camisa blanca de cuello alto, sin corbata.

Pedro no iba solo. Lo acompañaba su hermana mayor Javiera Balmaceda, quien fue productora del largometraje Argentina, 1985 nominado a Mejor Película Extranjera en los Oscar. Balmaceda también es una de importante ejecutiva de Amazon Prime en Latinoamérica y madre de Pedro y Bruno.

Los hermanos Balmaceda Pascal acudieron juntos a la ceremonia de los Oscar.

Pedro ha construido una relación muy estrecha con su hermana, con quien suele subir fotografías a sus redes sociales para dejar aún más en claro su amor hacia ella.

Posteriormente, cuando ya estaban en las butacas del Teatro Dolby, los hermanos se sacaron una divertida selfie que el actor subió a sus historias de Instagram.

Pedro Pascal y Javiera Balmaceda. Foto: Instagram.

Salma Hayek corrió para fotografiarse con Pascal

Durante unos minutos, Pedro y Javiera posaron sonrientes hacia los fotógrafos. Eso, hasta que sucedió algo un tanto inesperado: apareció la actriz Salma Hayek corriendo por un costado para fotografiarse junto al chileno, tras lo cual lo abrazó por la espalda.

El llamativo momento quedó registrado en varias imágenes donde Pascal y Hayek miran frente a la cámara.

Salma Hayek junto a Pedro Pascal. Foto: AP Photo/Ashley Landis.

Una entrevista incómoda

Cuando terminó el momento de los flashes, llegó el minuto de conversar y ser entrevistado. Como es usual en Pascal, al llegar bromeó junto a los anfitriones de TNT, Lety Sahagun y Axel Kuschevatzky, quienes lo llamaron “el hombre del momento”.

Pero al transcurrir unos instantes, el chileno vivió un incómodo momento con los entrevistadores y Javiera Balmaceda. Y es que la conductora mexicana se dirigió al actor y le recalcó que se trataba de una noche especial no solo por su rol de presentador de los galardones, sino que también porque se estrenaría el último episodio de la primera temporada de The Last of Us.

“Creo que tú fuiste el que diste el spoiler de que ahí viene la segunda temporada”, le comentó la mexicana. Esa frase tomó por sorpresa a Pedro, quien reflexionó la pregunta e intentó salir del paso: “No, no fue mi culpa para nada. Fue un anuncio oficial que pasó por todo el mundo”.

“¿Me estás tratando de echar la culpa?”, le dijo el actor riéndose un tanto incómodo. Ahí, Sahagun intentó aclarar su consulta y Pedro captó que se refería a que es posible que la nueva emisión comience este año.

“Me confundo, estoy nervioso”, admitió el intérprete, ya un poco más relajado.

También fue consultado si es que alguna vez se imaginó que no solo se convertiría en el héroe de los niños, sino que también en el amor platónico de los más grandes, debido a los constantes comentarios de amor que recibe Pascal en redes sociales.

“¿Qué hacemos con esto?”, le preguntó el argentino Axel Kuschevatzky a Pascal. El intérprete de Javier Peña en Narcos se rió y afirmó: “Disfrutarlo, nunca me lo imaginé, eran siempre fantasías mías”.

“Me miraba en el espejo haciendo poses a los 7 años, pero no aprendí nada”, aseguró con honestidad.

Ya terminando, Pedro se refirió a por qué Argentina, 1985 —la película que había producido su hermana y también Kuschevatzky— tenía tanta relevancia hoy en día. Al responder esta pregunta, el actor se enredó un poco con el español.

“Es muy importante para nosotros, especialmente (porque) el contexto es muy específico. Somos exiliados desde Chile y el tema (viene) siendo que es el primer país en la historia del mundo que llevó a su gobierno a juicio. Eso es como un estándar para el resto del mundo”, respondió.

Siempre hay tiempo para los fans

En cierto momento de la alfombra roja, Pascal fue captado “escapándose” y yendo a saludar a un grupo de personas que le gritaba “¡Pedro! ¡Pedro”. Sin pensarlo demasiado se acercó raudo hacia el público que había a un costado de la alfombra, le tomó la mano a un seguidor y se sacó un par de selfies.

Aquel instante fue captado por una corresponsal de Vanity Fair y posteriormente subido en Twitter, donde usuarios respondieron con comentarios como ”Es por eso que lo amo” y “La forma en que fue directo a tomarse fotos con los fanáticos, es tan dulce”.

Chistes con Elizabeth Olsen

Un par de minutos antes de las 11, Pedro Pascal salió junto a la actriz Elizabeth Olsen para presentar el galardón a Mejor Corto Documental y Mejor Corto Animado.

Estando en el escenario, la dupla se mostró confidente e incluso hizo un par de bromas para relajar los ánimos.

“En lugar de acobardarse, los cineastas en esta categoría han tomado este desafío de tratar historias en un tiempo limitado”, fueron las palabras que dedicó Olsen a ese premio.

Después, vino el turno de Pascal: “Estos límites no tuvieron efectos para las historias que profundamente exploraron”. La producción triunfadora fue The Elephant Whisperers, anunciada por el chileno.

Pedro y Elizabeth presentaron dos categorías en los Oscar 2023. Foto: AP Photo/Chris Pizzello.

Luego llegó el turno de presentar la categoría Mejor Corto Animado, donde nuevamente Pascal y Olsen dejaron ver una pizca de humor a los espectadores del Teatro Dolby.

“Y en tan solo 24 minutos, uno de los nominados incluso logró encajar un año entero de...”, afirmó Pascal, refiriéndose al cortometraje My Year of Dicks.

“¿Qué?”, expresó Olsen. “Lo descubrirás cuando veas esto”, apuntó el actor. Finalmente, The Boy, the Mole, the Fox and the Horse se llevó el premio.

Una curiosidad, planeada o no, es que la salida de Pedro Pascal para anunciar las categorías coincidió con otro momento especial en su trayectoria.

Y es que justo su aparición se dio cuando ya había culminado el último capítulo de la primera temporada de The Last of Us en HBO, que sin duda alguna ha sido una producción fundamental al elevar la figura de Pascal a ícono de Hollywood.

El saludo del Presidente Boric

En diálogo con el periodista Simón Oliveros del programa Buenos Días a Todos, el Presidente Gabriel Boric contó que no había tenido oportunidad de hablar con Pedro Pascal después de la ceremonia de los Oscar, pero sí que se comunicaron antes: “Le pegué un saludito”.

Según explicó el Presidente, “él es un tremendo tipo, tuvimos la oportunidad de conversar largo, de cenar juntos”.

Asimismo, enfatizó la estrecha relación que el intérprete nacional mantiene con sus raíces en nuestro país. “Quiere tanto a Chile. Todo el mundo lo quiere mucho, me alegro muchísimo por el éxito que está teniendo. Él lo ha contado antes, pero partió haciendo teatro y lavando platos en Nueva York”.

El mandatario también se refirió al exilio que tuvo que experimentar Pascal junto a su entorno más cercano. “Eso también lo tiene muy presente, lo decía en una entrevista hace poquito, él hace lo que dicta su corazón (..) El costo de la dictadura para su familia fue muy grande”.