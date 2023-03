“Con razón siempre es extrovertido”: usuarios de TikTok descubren cuál es el poderoso café que toma Pedro Pascal.

Sin duda alguna, Pedro Pascal es uno de los actores más aclamados tras su participación en producciones como Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian y The Last of Us.

En Chile, donde están sus raíces, sus fanáticos lo celebran y le siguen cada paso debido a su talento en la pantalla, pero también eso es motivado por el carisma y cercanía que emite su figura.

Por estos días, el actor chileno nuevamente estuvo en el centro de atención de las redes sociales, nada más ni nada menos que por un café que pidió.

El llamativo café que consume Pedro Pascal

En un día frío, Pascal fue visto luego de comprar un bebestible en una sucursal de Starbucks en Nueva York, Estados Unidos, tras lo cual una seguidora llamada Alexa se acercó a pedirle un autógrafo y una selfie.

La joven dejó plasmado el encuentro con el actor en un tiktok, pero además de eso, el video capturó un recibo que revela cuál es el tipo de café que consume Pedro Pascal, por lo menos en Starbucks.

Pedro Pascal y su café de Starbucks.

Rápidamente, Alexa accedió a las peticiones del público y subió otro video para identificar qué es lo que detallaba el vaso del intérprete chileno.

“Para todos los que están preguntando sobre el pedido de Pedro en Starbucks”, escribió la joven. Luego, hizo un zoom que develó cada cosa específica que había incorporado el actor en su bebestible.

Nadie podía creerlo: se trataba de un Iced Quad Expresso en un vaso Venti, pero que tenía extra hielo y seis shots de café (normalmente, tiene cuatro shots). Es decir, una tremenda dosis de cafeína para cualquier persona.

“Papá necesita su café todas las mañanas para llevar al mundo entero y un fandom sobre sus hombros”, puso Alexa en la descripción del video.

El pedido de Pedro Pascal para su Iced Quad Expresso. Foto: TikTok.

No fueron pocos los usuarios de TikTok que quedaron sorprendidos con el descubrimiento.

“Con razón siempre es muy extrovertido”, “Mañana lo pruebo y les aviso si me muero”, “Tremenda taquicardia me da con eso”, “Esa es una violenta cantidad de café”, fueron algunas de las respuestas que escribieron los seguidores de Pascal.

Otras personas, en tanto, se decidieron con valentía a tomar un Iced Quad Expresso al estilo Pascal y hacer contenido de humor al respecto. Sin embargo, inmediatamente compartieron que la combinación de ese pedido era demasiado poderosa.