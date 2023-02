La trastienda de Pedro Pascal en Saturday Night Live: bailes, apoyo familiar y una canción de Coldplay para su fallecida madre

Hasta que llegó el día en que Pedro Pascal debutó como anfitrión en Saturday Night Live, el reconocido programa de comedia en la TV estadounidense.

Si bien el actor chileno ha participado en varias producciones de renombre, como Narcos, Game of Thrones y The Mandalorian, ha sido el impacto que dejó su rol como Joel en la serie The Last of Us de HBO, lo que motivó su participación dentro del programa de humor, lo que se concretó el sábado pasado.

Llevando una camisa morada, el intérprete partió con un monólogo que repasaba su historia personal y ciertas anécdotas de su carrera, para luego participar de los sketch y la presentación con el grupo Coldplay. En todo momento, el actor se llevó todas las miradas y sacó risas entre el público que lo observaba en el set.

Al partir, Pascal contó cómo ha sido para él ser reconocido en la calle por sus papeles, como Din Djarin en la serie The Mandalorian. Posteriormente quiso ahondar en sus raíces chilenas y su gran conexión con su familia, lo que no ha estado exento de dejar situaciones curiosas, como que sus primos suelen entregar su número de celular a quienes desean conocerlo.

“Nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que arrancar de Pinochet y me trajo a mí y a mis hermanas a los Estados Unidos. Ellos fueron muy valientes y sin ellos no estaría en este maravilloso país”, dijo un emocionado y nervioso Pedro Pascal sobre la parte más profunda de sus orígenes.

Un baile express antes de entrar al set

Quizás para soltar un poco los ánimos, Pedro Pascal fue captado realizando un pequeño baile solo minutos antes de iniciar el capítulo en el que sería anfitrión. Dentro del breve extracto que se viralizó en Twitter, se consigue ver cómo el actor chileno estaba usando la camisa morada con la que apareció inicialmente, mientras movía los brazos al son de una canción inicial del programa televisivo.

Con la compañía de su familia

Tal como el intérprete de Narcos recalcó durante su monólogo inicial, su familia es algo muy fundamental en su vida y que él siempre tiene presente. Por eso, durante todo el capítulo de Saturday Night Live el entorno más cercano de Pascal lo estuvo acompañando, entre ellas, sus hermanas Javiera y Lux.

El encuentro entre la familia de Pascal quedó registrado en una fotografía que la misma Lux Pascal subió a sus historias de Instagram.

Pedro Pascal junto a su familia en el set de SNL. Foto: Instagram.

En tanto, el padre de Pedro, José Balmaceda, contó a LUN que vería el episodio de su hijo desde Chile. “Es el primer representante chileno, así que nos emociona a todos. Es un gran momento para Pedro Pascal. Está tocando la gloria en Estados Unidos y llegar a SNL es una consecuencia de esto”, aseguró José a ese medio.

Pedro Pascal como un Mario postapocalíptico

Una de las rutinas que incluyó el episodio tuvo que ver con cómo sería una adaptación del icónico juego Mario Kart, según los parámetros de HBO. Allí se ve que Pascal es el encargado de interpretar al fontanero italiano de Nintendo, quien tiene un carácter fuerte debido al contexto de ciencia ficción en el que se encuentra.

Durante el sketch, se ve que Pascal —como Mario— debe manejar un automóvil junto a la Princesa Peach en medio de la ciudad destruida, teniendo que enfrentar los obstáculos que va dejando a su paso Bowser, el enemigo dentro del videojuego.

El inesperado homenaje de Coldplay a la madre de Pascal

Como suele suceder en cada capítulo de Saturday Night Live, hay una presentación musical incluida. En este caso se había confirmado a Coldplay, pero nada más se sabía sobre las canciones específicas que estarían en el show ni mucho menos por qué esas serían escogidas.

Al final, las canciones seleccionadas fueron Human Heart y Fix You. Pero particularmente la última tuvo un significado muy especial, porque mientras Chris Martin la interpretaba, el vocalista entregó unas palabras de homenaje que no dejaron a nadie indiferente: dedicó la canción a Verónica, la madre del actor.

“Esto es para Pedro, para Verónica”, afirmó el vocalista de Coldplay mientras de fondo sonaba Fix You.

Ese gesto no es menor, puesto que Pedro ha relatado múltiples veces lo importante que es mantener vivo el recuerdo de su madre Verónica Pascal, quien se suicidó en 2000, cuando el intérprete tenía 24 años.

En entrevista con revista Paula en 2017, el actor contó lo difícil que ha sido vivir con esa ausencia en estos años: “Ella fue el amor de mi vida. Pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella aunque se haya ido, y eso me hace sentido”.

“Perder a la persona más importante de tu vida, descubrir que algo así es posible y que lo que más temes en la vida puede ocurrir, es un momento identificable y permanente. Hay un antes y un después tras su muerte”, dijo Pascal en aquella ocasión.

Después de ese hecho, el chileno quiso cambiar su primer apellido a Pascal para honrar al recuerdo de su madre.

La despedida de SNL

Al finalizar el episodio, el actor de Game of Thrones salió al escenario en compañía de la actriz Sarah Paulson y el cantante Chris Martin. En un par de segundos agradeció emocionado a los participantes del show, al público y a su familia.

“¡El mejor día de mi vida!”, fue la última frase que emitió Pascal, mientras usaba una polera negra que tenía un puño con la bandera chilena.