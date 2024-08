Cuando dio un mordisco, se le dilataron las pupilas. Henrik Christiansen, nadador noruego de los Juegos Olímpicos, estaba grabando un video para TikTok donde evaluaba del 1 al 10 los sabores de las comidas que le servían a los atletas en la Villa Olímpica de París 2024.

Primero probó unos fideos con salsa de pesto —que calificó con un 7 de 10— y, para el postre, se sirvió un muffin de chocolate. Desde entonces, su vida cambió para siempre: Christiansen se hizo adicto a esta masita dulce, que recibió una nota de 11 sobre 10, y comenzó a compartir su obsesión con sus seguidores con graciosos videos que sacaron varias risas (y muchas visualizaciones).

Mostró su rostro embadurnado de chocolate en múltiples ocasiones, subió un video donde un muffin lo había secuestrado e incluso hubo una atleta que denunció que quería comer un pastelito en el comedor, pero que el noruego se los había llevado todos. Así, se ganó el apodo de “Muffin Man” (hombre Muffin).

El muffin en cuestión era de chocolate, con pedazos de chocolate encima y relleno de lava de chocolate. Así, redundante como suena, se trata de un pastelito chocolatoso que no solo ha despertado el apetito del atleta, sino de los espectadores de las Olimpiadas.

Y, para que nadie se quede con las ganas de probarlo, aquí traemos una receta de un muffin de chocolate húmedo por dentro y crocante por fuera que puedes hacer fácilmente en casa.

Cómo hacer en casa los deliciosos muffins de chocolate que se hicieron virales en los Juegos Olímpicos

Receta del muffin de chocolate viral de París 2024

La empresa francesa Sodexo Live es la que tiene la receta original de los muffins que obsesionaron al noruego Henrik Christiansen. Y aunque no la han revelado (y es poco probable que lo hagan), The New York Times sacó su propia versión que “captura el espíritu del original”.

Siguiendo esta receta, podrás sentir lo que el nadador experimentó con su famoso muffin de chocolate que continúa dando de qué hablar en las redes sociales: una masa húmeda, rellena de salsa cremosa y chocolatosa. Con esta receta, salen aproximadamente 12 muffins.

Para empezar, debes contar con los siguientes ingredientes:

Para los muffins:

Spray antiadherente para engrasar los moldes.

1 taza y ¼ (165 gr.) de harina común.

1 taza (220 gr.) de azúcar rubia.

Media taza de azúcar blanco.

¾ de cucharadita de polvo para hornear.

½ cucharadita de sal fina.

1 taza (220 gr.) de café preparado en caliente.

10 cucharadas (140 gr.) de mantequilla sin sal, cortada en trozos.

⅓ de taza (56 gr.) de cacao en polvo.

2 huevos grandes.

1 ½ (216 gr.) de trozos de chocolate.

Para el relleno (opcional):

⅓ de taza(66 gr.) de azúcar granulada.

¼ de taza (60 gr.) de crema espesa.

¼ de taza (33 gr). de cacao en polvo.

2 cucharadas (28 gr.) de mantequilla sin sal.

⅛ cucharadita de sal fina.

Una vez que tengas todo lo anterior, es hora de preparar los muffins virales, siguiendo estos pasos:

Paso 1. Calienta el horno a 220 grados. Cubre un molde de muffins con papel mantequilla o especiales para esta masita y cúbrelo ligeramente con aceite en aerosol antiadherente.

Paso 2. En un bowl, mezcla la harina, los azúcares, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal.

Paso 3. En otro bowl, mezcla el café (caliente y preparado), la mantequilla y el cacao en polvo y deja reposar por un minuto. El calor del café debe derretir la mantequilla. Cuando esto comience a suceder, bate hasta que quede una mezcla suave y después agrega los huevos. Una vez todo mezclado, agrega los ingredientes secos hasta que no queden restos de harina.

Paso 4. Divide la masa en los moldes de muffins y sumerge los trozos de chocolate de manera uniforme en cada uno.

Paso 5. Hornea de 15 a 18 minutos, hasta que la parte superior se vea crujiente. Para comprobar que están en el punto, puedes insertar un palito de madera en el centro para ver que salgan migajas. No los hornees demasiado, para que permanezcan húmedos.

Paso 6. Después de sacar los muffins del horno, de inmediato añade trozos de chocolate y presiónalos suavemente en la parte superior de cada pastelito. Se derretirán un poco y se pegarán.

Paso 7. ¡A disfrutar! Pero, si es que quieres rellenarlos con salsa, espera a que se enfríen un poco (deben estar tibios) para hacerlo.

Paso 8. Para el relleno, en una olla pequeña combina el azúcar, la crema, el cacao en polvo, la mantequilla y la sal. Revuelve hasta que se derrita y quede suave y brillante, de 1 a 2 minutos. Después retíralo del fuego y deja que se quede tibio, revolviendo ocasionalmente. Una vez listo, transfiere la mezcla a una manga pastelera.

Paso 9. Introduce un cuchillo en el centro de cada muffin tibio, casi hasta el fondo. Utilizando la manga pastelera, introdúcela en la ranura y rellena los muffins. ¡Y listo!

Por qué a Christiansen le gustan tanto los muffins de chocolate de París 2024

Según relataron desde el NY Times, en Villa Olímpica se horneaban cerca de 2.000 muffins de chocolate al día. Y es que los atletas necesitaban ese impulso de energía para sus actividades, pero también para degustar algo rico entre competencias.

Y es que, en general, los deportistas de alto rendimiento necesitan bastantes calorías en su dieta. El noruego, que se viralizó por los muffins, le dijo al medio que en sus días de entrenamiento más intensos, puede necesitar casi 7.000 calorías diarias.

“Es difícil ingerir tantas calorías si sólo comes ensalada”, aseguró.

Es por esto que, además de las verduras, frutas, proteínas y carbohidratos que se servía en la Villa Olímpica, no podía dejar de lado los muffins que lo llevaron al foco de atención de las redes.

“Tengo la suerte de poder darme muchos más gustos que otras personas porque necesito las calorías mucho más”, dijo el nadador noruego.

Además, dijo estar agradecido de los nuevos seguidores que ha adquirido en su cuenta de TikTok, porque quiere demostrar que los deportistas de los Juegos Olímpicos no son solo ‘robots’ que entrenan todo el día, sino que son personas humanas, a las que les gusta comer y reír.

“Siento que estoy mostrando mi personalidad y haciendo cosas que disfruto, como crear contenido divertido. Me gusta mucho hacer reír a la gente”.

Puedes ver los videos virales del nadador haciendo click aquí.