En la sala del Tribunal de Aviñón, Francia, se comenzaron a escuchar gritos. Era Caroline, la hija de Gisèle Pelicot —la francesa de 71 años que fue violada por más de 80 hombres mientras estaba sedada— quien le gritaba a Dominique Pelicot, su padre y principal acusado.

“¡Mientes! ¡Y morirás solo con tu mentira, Dominique Pelicot!”, decía a gritos la mujer, mientras el presidente del lugar le pedía que mantuviera el orden.

Y es que acababa de escuchar cómo Dominique, quien confesó haber violado a Gisèle anteriormente, continuaba negando que la hubiese tocado a ella, su hija, pese a que habían encontrado fotografías de ella desnuda en su computador.

Fue con este tenso momento que culminó la última jornada del juicio contra él y otros 50 hombres acusados de violar a Gisèle durante 10 años. El próximo 20 de diciembre, se sabrá la sentencia para Dominique y los hombres que fueron hallados culpables.

Estas fueron las últimas declaraciones de Gisèle y Dominique, antes de cerrar la sesión número 48.

La última declaración de Gisèle Pelicot en el juicio contra su esposo y los más de 50 hombres que la abusaron. Foto: REUTERS.

Las últimas palabras de Gisèle Pelicot en el juicio contra sus abusadores

Desde que comenzó el juicio, en septiembre de 2024, Gisèle Pelicot decidió que se realice de forma pública y que los periodistas de Francia y el resto del mundo puedan acceder a las sesiones.

Esto, porque la francesa quiso visibilizar que las violaciones y abuso sexual también suceden dentro de casa, con sumisión química y que la vergüenza debe cambiar de bando, de la víctima a los acusados.

Ahora, en el último día de juicio, Gisèle entregó un sentido mensaje: “Desde el inicio de este juicio, he escuchado muchas cosas increíbles e inaceptables, pero así es como debía desarrollarse este juicio: sabía a qué me exponía al rechazar el proceso a puerta cerrada”.

“Por supuesto, reconozco que el cansancio hoy se siente. He estado omnipresente. Y me cuesta mucho cuando se dice que prácticamente es una banalidad haber violado a la señora Pelicot (...) Con todo lo que he escuchado en esta sala, este es el juicio de la cobardía. No hay otra forma de describirlo”, dijo, según estableció la cadena francesa BFM TV.

Y es que gran parte de los 50 hombres que fueron acusados (en realidad, fueron más de 80 los que la violaron, pero la policía no pudo identificarlos a todos) dijeron haber sido “coaccionados” o “drogados” y que no sabían lo que estaban haciendo.

“Tengo muchos problemas con este tipo de banalidad. ¿En qué momento te di mi consentimiento? ¿En qué momento te diste cuenta, viendo mi cuerpo inerte? ¿En qué momento decides no ir a la policía?”, se preguntó la francesa.

Continuó con su mensaje: “He perdido diez años de mi vida que nunca volverán, nunca, y esta cicatriz nunca sanará”.

Qué dijo Dominique Pelicot en el último día de juicio

Desde que los hijos de Gisèle Pelicot se enteraron de lo que su padre, Dominique Pelicot, le había hecho durante más de una década, se negaron a conversar o siquiera acercarse a él.

Por las pruebas y antecedentes que ha recopilado la policía francesa, la familia cree que Dominique no solo abusó de su madre, sino también de su hija, Caroline, e incluso de sus nietos.

Por ello, en la última sesión del juicio, el hombre comenzó a decir: “Quiero, antes que nada, dirigirme a mis hijos. Es la primera vez que los veo desde hace cuatro años”.

“He comprendido la magnitud del daño y la destrucción, y lo lamento profundamente”, dijo, según recopiló El País. “Aunque no los vuelva a ver, aunque no vuelva a verlos a ellos, los llevo dentro de mí de todos modos”.

Durante toda su defensa, Dominique ha negado haber tocado a su hija Caroline o a cualquiera de sus hijos (David y Florian). Sobre la fotografía de su hija desnuda, que encontraron en su computador, dijo que “no recuerdo haber tomado esa fotografía” y que “si lo recordara, se lo diría. Nunca la toqué”.

También aseguró que nunca abusó de ninguno de sus nietos.