La rutina de Luis Slimming en el Festival de Viña del Mar ha sido uno de los números más aplaudidos en lo que va de este año. Y aquello también se vio reflejado en que recibiera las Gaviotas de Oro y Plata.

En su presentación, el comediante aludió a distintas personas de la política y el espectáculo nacional.

Y dentro de este último ámbito, hizo un chiste sobre su colega Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”.

“Un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero ‘El Indio’, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”, relató el apodado “Don Comedia” a modo de broma en la Quinta Vergara.

Las críticas de Bombo Fica a Luis Slimming por su chiste sobre Paul Vásquez en Viña. Foto: Luis Slimming / Paul Vásquez.

Qué le dijo Bombo Fica a Luis Slimming

Aquel chiste no le cayó bien a Bombo Fica, quien pese a que valoró su rutina en Viña, compartió un par de críticas al respecto.

En conversación con radio Cooperativa, el también humorista afirmó: “No me gustó el chiste de ‘El Flaco’. Tomarse de otra persona para burlarse, ridiculizándolo y exagerándolo para su beneficio, me parece que no es leal. A menos que sea conversado”.

“Tiene que ver mucho con la soberbia del escenario, que muchas veces uno cree que te permite decir o hacer todo. El Flaco debería conversar con él de hombre a hombre y decirle que ese tipo de cosas no se deben hacer, al menos yo lo haría así”.

Junto con ello, dijo que se trata de un tema “delicado” para abordar de esa manera.

“Por último si se ríe de los zapatos del ‘Flaco’, da lo mismo”, subrayó.