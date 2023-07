Las frases que dejó Cecilia, la incomparable: “Aunque fuera lesbiana no lo diría”

En la sección Manifiesto de Reportajes de La Tercera, la recientemente fallecida artista nacional habló de lo humano y lo divino. En mayo de 2015, Cecilia Pantoja recordó sus inicios en Tomé, la noche y su estatus de figura del recuerdo.

“Me dediqué y amé la música desde que me paré por primera vez en el escenario y de ahí nadie me sacó”, contó Cecilia.

“Nunca se me pasó por la cabeza tener hijos. El canto me chupó hasta los calzones. Además, voy a ser honesta: no me gusta lavar calcetines ni hacer cosas, aunque en mi adolescencia tenía muchas cosas que hacer en la casa: limpiar el segundo piso, lavar platos, lavar ropa, fregar aquí y allá”.

Según la cantante, “con un hijo habría vuelto a todo eso que dejé en Tomé, en la casa de mis padres”.

“Soy la reina de este país”

“Soy la reina de los gays y de las damas de la noche”, deslizó Cecilia en conversación con este medio.

“Soy la reina de este país. Eso es a nivel de toda escala y lo tengo más que claro. Pese a todo, nunca me he sentido en la gloria. Nunca he creído en todo lo que me dicen. A veces me sorprende tanto cariño. Debe ser porque vivo como Raphael: ‘Digan lo que digan’”.

“Eso es parte de mi vida privada y ahí no se mete nadie”, aclara Cecilia. “Que crean lo que quieran creer. Una vez, hace 30 años, llegó una periodista a mi casa a preguntarme si era verdad que era lesbiana. ¡Lo encontré muy cara de raja! Yo le pregunté si ser lesbiana era un nuevo movimiento musical. Me dijo que no, entonces la mandé a partir altiro”.

La cantante confesó que lo único cierto “es que mi gran secreto es quién ha sido el amor de mi vida. Me lo guardo porque es mío. Dicen los rumores que fui de muchos amores cuando joven, pero para mí, mi amor ha sido la música. El otro me lo llevaré a la tumba”.

Muerte y política

“Lo lógico es que le tenga miedo a la muerte, pero no funciona así conmigo”, contó Cecilia a La Tercera.

“La he visto pasar muy de cerca. Tanto, que conozco el túnel: hace 14 años me caí de un tercer piso y vi el famoso túnel. Se me fue el cuerpo nomás, pero juro que no fue intento de suicidio. Jamás he querido eso. Sólo recuerdo que desperté con los paramédicos que me estaban reanimando. No recuerdo mucho más”.

“Soy apolítica total”, fue otra de sus frases. “No soy ni de derecha, ni de izquierda; ni para allá, ni para acá. Ni siquiera voto. No es algo que me corresponda”.

Según Cecilia, “cuando veo a artistas que se casan con causas políticas los termino encontrando muy poca cosa. Ellos no son artistas para mí. Hacen esas cosas por si hay alguna oportunidad de conseguir contratos, subirse los sueldos y sacar provecho. Esa es la política: todos sacan provecho de algo, hasta de las desgracias”.

