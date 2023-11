¿A qué mujer no le impactó el gigante papel de indicaciones que traen las pastillas anticonceptivas? Y es que el uso de este medicamento hormonal es muy utilizado entre las mujeres en Chile, no solo para protegerse del embarazo no deseado, sino también para aprovechar los beneficios de las hormonas en algunas condiciones, como la endometriosis y los ovarios poliquísticos.

Aún así, el dolor de cabeza, retención de líquidos, aumento de peso, acné, sangrados espontáneos y un aumento en la probabilidad de sufrir trombosis son algunos de los efectos secundarios a los que muchas mujeres les temen.

—El anticonceptivo ideal no existe —comienza a explicar a La Tercera el ginecólogo español y presidente de la Sociedad Catalana de Contracepción, Josep Perelló, quien llegó al país a encabezar el lanzamiento de Drovelis, una nueva alternativa de pastilla anticonceptiva que promete ser distinta a las que ya están en el mercado.

—No existe un anticonceptivo que reúna todos los atributos que debe tener el anticonceptivo perfecto: que sea efectivo, cómodo, seguro, que se tolere bien, que no disminuya la libido y más. Por eso tenemos que ir buscando el que más se asemeje a este ideal. Al día de hoy, este sería Drovelis —asegura.

Pero, ¿qué hace que esta anticonceptiva sea tan distinta? ¿Cómo está compuesta? Y, ¿cuál es su precio en las farmacias nacionales?

Llega al mercado chileno una pastilla anticonceptiva que promete tener menos efectos secundarios en las mujeres

Por qué Drovelis reduciría los efectos secundarios en mujeres

Para empezar a explicar sobre esta pastilla anticonceptiva, es importante saber que se trata de una combinada: es decir, contiene progestina y estrógeno. Esta última hormona suele ser la responsable de controlar el ciclo, pero también de los efectos secundarios.

En Drovelis, se utiliza una mezcla de estetrol —un estrógeno natural y muy débil— con drospirenona que es “el gestágeno que más beneficios aporta”. Para el experto, se trata de “una combinación perfecta, al no producir un incremento de riesgo de efectos secundarios, sobre todo los graves”.

—Además, va a incrementar la satisfacción de la usuaria porque permitirá tener beneficios añadidos, como controlar el acné, vello en zonas en los que no debería haber, seborrea, que son signos de hiperandrogenismo. La retención de líquidos, la cantidad del sangrado excesivo y el dolor menstrual también se reducirán —agrega Perelló.

Muchas mujeres que optan por la pastilla combinada, como método anticonceptivo o por algún tratamiento, perciben cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, dolor de cabeza y una alteración del deseo sexual (libido).

Estos síntomas también se verían disminuidos con el “preparado suave” de esta nueva alternativa, “todo ello con una seguridad superior a los anticonceptivos que disponemos hoy en día”.

El doctor Josep Perelló, en el lanzamiento de Drovelis en Chile.

¿Quiénes pueden probar este nuevo anticonceptivo?

—Cualquier mujer, a no ser que tenga un factor de riesgo que lo contraindique, como los cardiovasculares o tumores hormonodependientes. Debe ser el anticonceptivo de elección debido a que tiene un correcto patrón de sangrado, buena tolerabilidad y un perfil de seguridad óptimo —asegura el ginecólogo Perelló.

Drovelis ya se está utilizando en España desde su lanzamiento, el año pasado (2022), y según el doctor, sus pacientes están satisfechas, lo que se refleja en las tasas de continuación, es decir, en no dejar el método de forma repentina.

El especialista también explica que el patrón de sangrado a partir del cuarto ciclo desde que se comienza a tomar suele ser “muy bueno”.

¿Qué pasa con la trombosis?

—A día de hoy, todos los estrógenos se sitúan en el mismo nivel de riesgo trombótico, porque no hay estudios con evidencia científica suficiente —asegura el ginecólogo a LT.

En esta línea, Drovelis es un anticonceptivo nuevo en el mercado y sus estudios son de pre comercialización, es decir, se determinó que son fármacos seguros y bien tolerados y se identificaron sus características y efectos secundarios.

No obstante, según Perelló, sobre los efectos cardiovasculares en general de todas las pastillas anticonceptivas —que pueden derivar en una trombosis— hay pocos estudios, dada la poca frecuencia en la que suceden.

—Estamos hablando de que entre 1 y 5 mujeres de cada 10.000 en edad reproductiva van a tener una trombosis. Es algo tan poco frecuente que en las investigaciones que incluyen a 1.000 o 2.000 mujeres, no vamos a ver estos eventos, entonces no se pueden extraer conclusiones —explica el doctor.

—A día de hoy, cualquier mujer con riesgo de patología cardiovascular, tiene contraindicado el estrógeno, sea cual sea —aclara.

Aún así, Perelló adelanta que hay un estudio que está en vías de aprobación para analizar la pastilla a nivel europeo. No obstante, ya cuenta con el reconocimiento de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Cuánto cuesta Drovelis en Chile

Marcelo Osorio, gerente de marketing de Planificación Familiar de Gedeon Richter Chile, el laboratorio farmacéutico de Drovelis en el país, asegura que las pastillas pueden adquirirse en las farmacias de cadena Salcobrand y Cruz Verde.

El precio “al día de hoy fluctúa entre $19.990 y $23.000″ y se le pueden aplicar los descuentos de las farmacias por clientes frecuentes.