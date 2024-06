Los abusos que sufrió Paris Hilton en internado para adolescentes

Paris Hilton, conocida socialité, empresaria y modelo estadounidense, testificó esta semana ante un comité del Congreso de Estados Unidos sobre varios episodios de abusos que experimentó mientras era adolescente y estaba en un internado de corrección de conducta.

De acuerdo a la modelo, hoy de 42 años, la decisión de compartir su testimonio fue con el propósito de contribuir a la modernización de las instituciones de bienestar infantil, de manera que otros no vivan la misma situación. “Estoy aquí para ser la voz de aquellos que no pueden hablar”, explicaba.

Qué dijo Paris Hilton sobre abusos que vivió

En su relato frente al Congreso norteamericano, Hilton profundizó en las traumáticas situaciones que vivió en el primer internado de corrección de conducta en el que estuvo, Provo Canyon School, que se ubica en el estado de Utah.

“Cuando tenía 16 años, me sacaron de la cama en mitad de la noche y me trasladaron a través de las fronteras estatales a una de las residencias. Estos programas prometían curación, crecimiento y apoyo, pero en cambio no me permitieron hablar, moverme libremente, ni siquiera mirar por las ventanas”, decía la intérprete de Stars are Blind.

“Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me sujetaban violentamente y me arrastraban por los pasillos, me desnudaban y me encerraban en régimen de aislamiento”, decía la intérprete de Stars are Blind.

Hilton enfatizó en que sus padres, Rick Hilton, quien es fundador de Hilton & Hyland, y Kathy Hilton, fueron “engañados y manipulados” por la industria que está a cargo de esos recintos, con respecto al “trato inhumano” que ella estaba recibiendo en el internado.

Paris Hilton. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP.

Después de haber compartido esos detalles de su historia personal, la estrella estadounidense criticó la falta de supervisión del Estado en ese tipo de programas y también abordó el caso de una adolescente de 16 años, quien precisamente estaba en un recinto de acogida y fue asesinada por lanzar un sándwich en la cafetería. “La mataron en el suelo del comedor enfrente de decenas de niños. El Estado pudo haber prevenido esto”, argumentó.

Otro punto que fue abordado por la DJ en su exposición frente al Congreso fue la necesidad de brindar apoyo financiero a las familias, de manera que no se vean obligados a llevar a los niños a esos establecimientos. “Cuesta aproximadamente entre 800 a 1.000 dólares al día colocar a un joven en una instalación de acogida, eso es significativamente más de lo que costaría cuidarlos en sus propias comunidades. ¿Qué es más importante, proteger los beneficios empresariales o proteger la vida de los jóvenes?”.

No es la primera ocasión en que la heredera aborda esta dura experiencia en instancias públicas. En 2021 participó de una audiencia de una comisión del Senado en el Capitolio de Utah, con el fin de apoyar un proyecto de ley que buscaba poner más supervisión gubernamental a esos centros juveniles. Tras el testimonio de Hilton y otras víctimas, la medida fue aprobada unánimemente.

En su documental This is Paris, lanzado en 2021, y en su libro de memorias Paris: The Memoir, la estrella de los 2000 también abordó esa complicada etapa de su vida.