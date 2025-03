La youtuber venezolana Ary Tenorio —quien también es la pareja del exitoso mexicano Luisito Comunica — estuvo hace pocas semanas en Chile , recorriendo los centros turísticos y grabando, para después compartir su experiencia con su más de 1 millón de suscriptores.

Ary estuvo varios días en Santiago, la capital, donde aprovechó de visitar el icónico Persa Bío Bío, un mercado popular ubicado en la zona sur de la comuna de Santiago, donde se venden productos nuevos y usados.

El lugar se caracteriza por tener ropa de segunda mano económica.

Este fue el recorrido de la influencer y todo lo que encontró y le sorprendió del mercado santiaguino.

“Me encantó este lugar”: la influencer venezolana que recorrió el Persa Bío Bío en busca de ropa económica

El recorrido de Ary Tenorio en Santiago de Chile

La primera parada de la venezolana fue La Vega: estaba buscando un buen desayuno.

“Es una locura, está llenísimo (...) Es muchísimo más barato comprar aquí, hay todo un pasillo con comida venezolana porque aquí, en Santiago de Chile, la comunidad de venezolanos es bastante grande”, relató.

Después fue al punto de interés de su video: el mercado Persa Bío Bío, que le sorprendió por la cantidad y variedad de cosas se pueden encontrar. Vio lavadoras, antigüedades, muebles, accesorios para perros, plantas, libros, entre otras cosas.

Mientras recorría el mercado, se encontró con un chileno que le contó que estaba cambiándose de casa y que había acudido al lugar “por los precios, más que nada. Si compras todo junto, la gente te hace descuento, o te llevan a la tienda de un amigo y te arman un pack con todo lo que necesitas, y te hacen el flete a tu domicilio directamente”.

El joven también le advirtió que había que tener cuidado con algunas personas que no son sinceras con los precios: “De repente, algunos vendedores te llevan a un puesto y a otro, pero ellos ganan una comisión extra”.

Siguiendo su camino, Ary se sorprendió al encontrar ropa que costaba $1.000 de pesos chilenos (cerca de un dólar).

“A este tipo de ropa le llaman ropa americana, que son las que traen por paca (paquetes)”.

Había pantalones de jeans a $8.000 pesos (8 dólares) que aparentemente eran de marca, pero sin etiquetas: “La ropa se ve preseleccionada, no se ve manchada. Está increíble”, comentó la influencer.

También encontró una camisa floreada de Columbia: “De repente te encuentras cositas como esta, que dice que es marca Columbia. No sabría decirte si es original o no, pero valen solo 6.000 pesos. Está bien, si es original no costará eso, pero aquí nos fijamos en que la vaina esté buena”.

La experiencia de una influencer en el Persa Bío Bío de Santiago

La influencer venezolana también se sorprendió de que, mientras hacen compras, muchos chilenos están comprando comida callejera, como pastelitos, empanadas, y hasta comida árabe.

También destacó la presencia de restaurantes ya consolidados y que reunían a muchas personas.

Después de recorrer las tiendas sobre la calle, se dirigió hacia los galpones.

En el primero, encontró antigüedades y objetos coleccionables, como esculturas, vajilla y decoraciones. Y una que le sorprendió fue una réplica de una bomba de gasolina de 1970 que se puede usar como un bar.

Y también le llamó la atención que había puestos que guardaban sus productos bajo al menos cuatro o cinco candados. Le preguntó a un vendedor por qué lo hacía, y este le respondió que “hay mucho ladrón”.

“Es para tener más seguridad. Tengo como 50 candados”.

Sobre la delincuencia, Ary Tenorio advirtió a sus seguidores que “tengan cuidado cuando vengan, porque sí me han dicho varias personas que tenga cuidado con mi cámara, porque por este lugar pueden robar”.

“Pero ustedes saben, como siempre, en muchos lugares alrededor del mundo esas cosas pasan. Pónganse su teléfono y su dinero en un lugar bastante oculto y vengan a pasar un rato y que no les caiga la noche por acá, y todo estará bien”.

Puedes ver el video completo aquí.